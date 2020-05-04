Как сходить в онлайн-бар: познакомиться с моделями и поговорить о футболе

Фильм «Письма к Джульетте» я смотрела вчера, днем купила стакан голубики, накрасила губы – вот и все развлечения на самоизоляции. Решила этот воскресный вечер провести в онлайн-баре. Что это? Я и сама не понимала, пока не стала искать место. Подружка мне рассказывала о том, как ходила общаться в один онлайн-бар, но ей там попались не самые интересные собеседники. А в так называемом зале с иностранцами были питерцы, пытающиеся говорить на английском языке – такой вот подвох. Некоторые используют бары для знакомств – модели и спортсмены здесь тоже бывают, а все потому что выпивать и есть на ночь в эфире не обязательно.

Несмотря на грустный опыт подружки, которая сбежала из онлайн-бара через 20 минут, я решила сходить. Нашла место BUD Random Bar. При регистрации в чат-боте в телеграмме у меня спросили: есть ли 18 лет, на какую тему хочу поговорить (футбол, истории, поиграть в «Мафию», просто поболтать). Собственно, по таким тематикам и распределяют гостей бара в отдельные онлайн-комнаты. Я хотела говорить о футболе. Система выдала «мест нет, все забронированы».

Пришлось искать связи, я все же нашла vip-билет (организаторы помогли мне зайти в онлайн-бар), но ажиотаж страшный - были заняты все комнаты для общения.

В онлайн-баре полный аншлаг - все места заняты.Фото: скриншот с видео

Итак, я получаю ссылку, понимаю, что не успевают переодеться, накраситься. Врываюсь в домашней футболке, на фоне – хоть и холодильник, но зато серебристый.

- О чем говорите? – спрашиваю.

- О любимых матчах, стадионах и нынешнем футболе – точнее о его отсутствии, - отвечают.

В онлайн-баре нас девять человек. Всего две девчонки (вместе со мной), ребята из Питера, Ярославля, с нами и комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян. В любой момент можно было покинуть онлайн-бар. Но нам не хотелось.

За час мы обсудили белорусский футбол, который «жив» в условиях коронавируса, поговорили о перспективах возобновления игр в Швеции, Германии, Англии. Пофантазировали, что можно было бы наших футболистов отправить в Сочи или Краснодар, протестировать на COVID 2019 и разрешить играть без зрителей. Обсудили, что стадион «Лужники» потерял душевность после обновления и ему явно нужно больше футбола, ведь пока на нем все чаще проводят концерты. Вспомнили стадион «Труд» в Гаврилов-Яме, матч Россия-Испания во время Чемпионата мира по футболу 2018 года, бразильского игрока Дугласа Косту, который играл в донецком «Шахтере», а теперь полузащитник «Ювентуса».

- Он же говорит по-русски. У него даже татуировка есть «Если Бог за нас, кто против нас?», - вспомнил Нобель Арустамян.

- Так это он в Донецке и научился говорить по-русски. Наш парень, - замечаю.

После общения в онлайн-баре, как и полагается, мы нашлись в соцсетях.

- А вы там пили? – спросил у меня друг, когда я предложила в следующий раз пойти вместе.

- Нет. Только одна девушка пила что-то из бокала. Но и не видно было: вино у нее или просто вода, - говорю.

- Какой-то у вас приличный бар. Никто не поругался, не начал драку.

- Да-да, никому не пришлось вызывать такси, развозить пьяных по домам. Не пришлось тратить деньги – тоже важный момент.

Официально

- Наш онлайн-бар будет работать по вечерам с пятницы по воскресенье. Подключать пользователей будет специальный чат-бот (https://teleg.run/BUD_random_bar_bot). Пользователь, который прошел модерацию, получит уведомление о выборе удобной даты и времени для встречи в онлайн-баре и ссылку для подключения, - рассказали организаторы из компании BUD Alcohol Free.

Онлайн-бары, куда сходить:

- питерский Stay The Fuck Homе,

- платформа, на которой десятки онлайн-баров в мире для развлечения и знакомств: Бессоница, Moscow, Krasivo, Футура, Boroda, Кофе и вино, Tiktoker, Небо и вино, Рюмочная и другие.