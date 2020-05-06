2020-05-05T20:35:04+03:00
История современности

Непримиримые победители

6 мая 1856 года родился полярный исследователь Роберт Эдвин Пири
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Полярный исследователь Роберт Эдвин ПириПолярный исследователь Роберт Эдвин ПириФото: EAST NEWS
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Этот человек знал, чего хотел. Признавался: «Я был ярым поклонником Христофора Колумба. Какой подвиг в ХХ веке мог сравниться с его открытием? Достичь полюса, вершины мировой оси. Никому это еще пока не удавалось». И он устремился к мечте.

Молодого чертежника-геодезиста назначили в Гидрографическое управление военно-морского флота США, присвоили звание лейтенанта и направили в экспедицию по исследованию Панамского перешейка перед строительством канала.

Далековато Никарагуа от Северного полюса, но опыт экспедиционной работы оказался полезен. И именно там ему попадает в руки брошюра барона Норденшёльда о попытке пересечь Гренландию. Сорвалось у барона, однако он, Пири, сделает это!

Получилось со второй попытки: в 1892 году он пересекает Гренландию с тремя спутниками, открывает большой полуостров на севере, который назвали его именем - Землей Пири. Имя свое он уже увековечил. Но все мысли его устремлены на север - к полюсу.

6 июля 1908 года на пароходе «Теодор Рузвельт» Пири выходит в главную свою экспедицию. На борту, помимо участников, 50 эскимосов и 250 собак.

Трудности преграждали путь едва ли не на каждом шагу. Приходилось выжидать по несколько дней, иногда до недели, когда та или иная полынья затянется льдом. Вспомогательную группу Пири отправил обратно, а сам с шестью спутниками и четырьмя эскимосами сделал последний рывок.

Роберт Пири достиг Северного полюса 6 апреля 1909 года. Вернее, того места, которое он считал полюсом… Фото: ru.wikipedia.org

Роберт Пири достиг Северного полюса 6 апреля 1909 года. Вернее, того места, которое он считал полюсом…Фото: ru.wikipedia.org

И вот решающая веха: 6 апреля 1909 года в 10 утра Роберт Пири в сопровождении двух эскимосов и с единственной банкой мясных консервов достиг полюса. Еще через три недели он поднялся на борт своего судна. Но только через четыре с лишним месяца «Рузвельт» добрался до полуострова Лабрадор, откуда наконец удалось дать телеграмму о покорении полюса.

В Нью-Йорке его ждало убойное разочарование: за пять дней до того, как Пири отправил телеграмму, в Географическое общество пришла другая телеграмма. В ней сообщалось, что датское судно «Ханс Эгеде» вернулось в порт Леруик на Шетландских островах. На его борту находился американский исследователь доктор Фредерик Кук, который заявил, что покорил Северный полюс 21 апреля 1908 года. На целый год раньше Пири!

Началась великая тяжба. Пири обвинил Кука во всех грехах, требуя немыслимых доказательств покорения полюса. Но у Кука они были.

Что можно сказать теперь, когда страсти улеглись? У обоих - у Пири и у Кука - в главных расчетах достигнутых координат были неточности. И вердикт такой: Пири, скорее всего, был на полюсе. Но очень возможно, что был и Кук. Но тогда он - первый.

Автор же этих заметок, действительный член Русского географического общества, поработавший в экспедициях в Арктике и Антарктике, считает: Пири и Кук, скорее всего, достигли лишь непосредственной близости к полюсу. Но несомненно одно: они оба - герои.

ИСТОЧНИК KP.RU

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