2020-05-06T18:16:19+03:00
Общество

В Москве умер бывший глава КГБ Эстонии

Тело офицера запаса обнаружила его жена
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Офицер запаса и глава КГБ Эстонии Карл Кортелайнен скончался дома в окружении семьи 3 мая.Офицер запаса и глава КГБ Эстонии Карл Кортелайнен скончался дома в окружении семьи 3 мая.Фото: wikimedia.org
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Офицер запаса и глава КГБ Эстонии Карл Кортелайнен скончался дома в окружении семьи 3 мая. Тело Карла обнаружила его 91-летняя супруга Екатерина, с которой они вместе проживали в квартире на Большой Филевской улице. Мужчина месяц назад отметил свой 90-летний юбилей.

«Днем 3 мая в полицию обратилась 91-летняя Екатерина Кортелайнен. Женщина сообщила, что скончался ее муж - 90-летний Карл Ефремович Кортелайнен. Прибывшие на место экстренные службы констатировали смерть бывшего офицера. По предварительной причине, мужчина скончался от острой сердечно сосудистой недостаточности,» - сообщил kp.ru источник.

Карл Ефремович Кортелайнен - деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант в запасе. Бывший руководитель КГБ в ЭССР в 1982 — 1990 годах. Офицер был награжден орденом Красной звезды, орденом Октябрьской Революции и другими наградами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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