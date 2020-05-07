Число умерших из-за коронавируса в России на 7 мая 2020 года возросло до 1537 человек

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 7 мая 2020 года возросло до 1537 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 86 пациентов больниц.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 165929 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день в 82 регионах медики выявили 10559 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 21327 пациентов, за сутки – 1462.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (5858) и Подмосковье (829), Санкт-Петербург (312), Нижегородская область (272) и республика Дагестан (181), а также Мурманская область (137), Кабардино-Балкарская Республика (105), Ямало-Ненецкий автономный округ (105) и республика Татарстан (102). Меньше всего в Смоленской и Курганской областях, Камчатском крае, республике Алтай и Чукотском автономном округе – по одному новому инфицированному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, главный врач медицинского центра «Лидер медицина», кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с «КП» рассказал, почему мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин. Он назвал три причины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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