Селебрити-агент рассказал, за какую сумму можно "попинать мячик" с Аршавиным и Кержаковым

Не секрет, что основные деньги профессиональные футболисты зарабатывают, пока выступают, пока действуют их контракты с клубами. Но как только карьера завершена, у многих начинаются финансовые трудности. На какое-то время у большинства имеется финансовая подушка, а дальше… Кем быть, если кроме футбола ты ничего не умеешь?

Контракт даже среднего футболиста Российской Премьер-Лиги - это миллионы, а то и десятки миллионов рублей в месяц. Просто для сравнения, контракт нападающего питерского «Зенита» Александра Кокорина, по информации спортивных СМИ, до посадки футболиста равнялся 3,3 млн евро в год. В пересчете на рубли по тогдашнему курсу это 225 млн рублей. Если разделить это на 365 (дней в году), получается, Кокорин зарабатывал 616 тысяч рублей в сутки. Это, конечно, топовый контракт, у большинства игроков РПЛ заработки намного ниже. Но суть в том, что заработать, получить эти денежки на счет - это одно. А сохранить их после окончания карьеры - совсем другое.

И здесь очень показателен пример еще одного «зенитовца» Александра Кержакова. Лучший бомбардир в истории российского футбола несколько лет назад попробовал вложить большую часть заработанных за карьеру денег в строительство нефтеперерабатывающего завода в Воронежской области. «Партнеры» оказались аферистами и почистили банковские счета Кержакова на 330 миллионов рублей.

Кержаков завершил карьеру в 2017 году. Как сам рассказывает, в последние годы ему пришлось несколько скорректировать свои запросы. Говорит, что украденные мошенниками деньги были основным его капиталом, а теперь он зарабатывает в 50 раз меньше, чем будучи футболистом, и даже в бизнес-классе не летает. Пришлось даже судиться с бывшей женой, чтобы сумму алиментов срезали.

Впрочем, у бывших футболистов есть возможность использовать свою популярность и эхо былых побед в коммерческих целях. Они частенько подрабатывают на «корпоративах». «Корпоратив», конечно, в данном случае не совсем верное слово, речь идет о различных частных вечеринках, куда приглашают звезд, завершивших спортивную карьеру. Специалисты называют это «спортивный ивент» (от англ. event - «событие»).

- Действительно, спортсмены становятся все более востребованы в этой отрасли, - рассказывает корреспонденту сайта kp.ru селебрити-агент Вадим Кормилицын (он же SigaRRo). - Причем, как действующие, так и бывшие. При этом вторая категория в этом плане более доступна. У них теперь более свободный график жизни, они не завязаны в жестком календаре регулярных чемпионатов, тренировок, сборов и так далее. Ну и плюс, это уже не пик славы. Значит, и гонорары у них меньше. Ну например, если сравнивать условного Артема Дзюбу и кого-то из бывших, понятно, что это несопоставимые гонорары.

«ПОПИНАТЬ МЯЧ НА ЛУЖАЙКЕ СО ЗВЕЗДОЙ»

По словам Кормилицына, многие «бывшие» поддерживают интерес к себе, светясь на телевидении (многие экс-футболисты стали экспертами «Матч ТВ», например), ведут соцсети. Тот же Кержаков, не играющий уже около трех лет, имеет более 600 тысяч подписчиков в Instagram, а бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов, не игравший около года, - более 1 млн.

- На какие мероприятия приглашают бывших звезд футбола? Это «классические» корпоративы, где ресторан или клуб, куча людей за столиками пьют и закусываю, и тут появляется экс-футболист?

- Форматы бывают разные. Где-то это матчи с ветеранами, но по моей практике - все-таки чаще это индивидуальные приглашения. Футболист может провести мастер-класс для детей или взрослых, изобразить пару финтов, выступить со сцены, открыть какой-нибудь турнир и так далее. Из последних трендов - частные приглашения спортивной звезды на закрытое мероприятие. Условно говоря: у меня день рождения и мы с друзьями хотим попинать мячик у себя на лужайке с кем-то из звезд. Или, скажем, сыну в качестве подарка на день рождения приглашают известного футболиста, он с ним попинает мячик, оставит автограф, сфотографируется, что-то расскажет. Такие мероприятия сейчас набирают обороты.

Кормилицын уверен, что как только в Москве снимут карантин, эта тема получит новый виток развития.

- Массовые мероприятия не сразу будут доступны, а здесь, в кругу небольшой компании в одном отдельно взятом помещении такая услуга очень доступна.

Андрей Аршавин. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

КОГО ЗОВУТ ЧАЩЕ?

По словам Вадима Кормилицына, из всех спортсменов на подобные мероприятия чаще заказывают именно футболистов. Далее в рейтинге популярности идут представители хоккея и большого тенниса. Но иногда случаются и сезонные всплески интереса к биатлонистам, боксерам или бойцам ММА.

- Можете назвать ТОП-5 самых востребованных российских футболистов на частных мероприятиях?

- Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Александр Мостовой, Егор Титов. Вот примерно такой круг наиболее востребованных звезд футбольных, которые в разных амплуа могут поучаствовать - как мячи попинать, так и выступить, прокомментировать, открыть.

- О каких гонорарах в их случае идет речь?

- Все зависит от разных факторов. Здесь нет такого четкого прайса, как на картошку. Звезда - это эксклюзивный инструмент. Ценообразование складывается из многих факторов: статус звезды, время, которое будет потрачено на мероприятие, формат. В среднем гонорар за мероприятие на 45-60 минут может лежать в диапазоне от 200 до 800 тысяч рублей.

НА КАРАНТИНЕ…

Но сейчас, понятно, у спортивных звезд уже два месяц подобных выездов нет. Все сидят по домам.

- Один из видов востребованности звезд, в том числе звезд спорта, - это запись видеопоздравлений, - говорит Кормилицын.

То есть, агент присылает бывшему спортсмену заказ: нужно поздравить с др девушку Катю. ВИП наговаривает на телефон 40-50 секундное поздравление и отсылает. Именинница или именинник счастливы. Таким видео не грех, как говорится, и в соцсетях похвастаться.

По словам Кормилицына, нижний порог гонорара за видеопоздравление начинается от 20-30 тысяч рублей. Если речь идет о мегапопулярных персонах - до 300 тысяч.

- Для селебрити это тоже неплохой источник дохода, особенно сейчас, в период режима самоизоляции.