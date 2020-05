«Это была тяжелая вечеринка»: Вупи Голдберг гримировала покойников, Хью Джекман был физруком

Половина успешных актеров при вопросе «Как вы решили выбрать эту профессию?» отвечают: «Чистая случайность! Дело было так...». И затем идет байка про то, как режиссер увидел смазливого парня или девчонку на заправке, в автобусе или за прилавком мороженого — и разглядел будущую звезду Голливуда.

Вторая половина говорит правду: тяжкий низкооплачиваемый труд, много желания и бесполезных кинопроб, и только потом удача. «КП» приводит примеры нескольких знаменитостей, которые начинали с самых низов.

Вупи Голдберг

Обладательница четырех ключевых американских наград («Оскар», «Эмми», «Грэмми», «Тони») кем только не работала. В 70-е, когда росла Вупи, темнокожим было не так просто, как сейчас. Девушка подрабатывала ночным сторожем, укладывала кирпичи, ублажала клиентов в службе «секс по телефону», но самый жуткий опыт — похоронный гример. До сих пор Голдберг вспоминает об этом с ужасом. - Я делала макияж и прически для мертвых, - рассказывала актриса. - В газете было объявление, и поскольку я лицензированный косметолог, посещала школу красоты, то откликнулась. Это тяжелая и грубая «вечеринка». Надо быть человеком определенного типа. И любить людей, чтобы представить их в достойном виде в таком положении. Один раз Вупи разыграл начальник — спрятался в одном из гробов и, медленно открыв крышку, встал, когда она была на смене. Перепуганная Голдберг вылетела из морга, упала и ударилась головой. После чего шеф обнял ее и сказал: «Вот видишь, самое страшное, что ты могла представить, уже произошло. Ты все еще хочешь работать?».

Мэттью МакКонахиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэттью МакКонахи

Американцу МакКонахи, который половину жизни играл смазливых спортсменов, а потом вдруг резко перековался в крутого драматического актера, некоторое время посчастливилось пожить в Австралии. Правда, он не был спасателем на побережье, как можно было бы себе представить. Мэттью работал...в курятнике. Он перелопачивал птичьи экскременты, потому что надо было зарабатывать — студент МакКонахи жил в стране кенгуру по обмену. Спустя годы, актер неохотно вспоминает подробности того ремесла. Но и не отказывается от прошлого. «Именно такие поездки оставляют неизгладимое впечатление на всю жизнь», - подчеркивает он.

Оззи ОсборнФото: GLOBAL LOOK PRESS

Оззи Осборн

Не исключено, что тяга ко всему темному, загробному и мистическому зародилась в Оззи Осборне с юношества. Ведь еще задолго до популярности Black Sabbath он работал забойщиком на скотобойне («Меня рвало каждый день! Я должен был вытряхивать мусор из желудков коров»), а потом землекопом на кладбище. Это не могло не отложить отпечаток и на психику Оззи, и на его творчество. Песню «Дети могилы» («Children of the Grave») он записал в далеком 1971 году и исполнял в составе Black Sabbath, а спустя 28 лет уже сольно выпустил трек «Под кладбищем» («Under the Graveyard») с живописной обложкой.

Хью ДжекманФото: GLOBAL LOOK PRESS

Хью Джекман

Как выглядел ваш физрук в школе? Так же, как трудовик, только в трениках? Не повезло. Вот в Англии такие учителя, как Хью Джекман. Парень рос с отцом, после того, как мама бросила его и двух братьев на отца и переехала в Великобританию. Однако после окончания школы Хью полетел к маме и в 18 лет начал зарабатывать — устроился в престижную школу Аппингем в Ист-Мидлендсе в качестве ассистента заведующего. Как спортивный малый, Джекман больше всего тренировал школьные команды и преподавал физкультуру подросткам. А потом начал и английский язык преподавать. Наверняка уроки от Хью проходили так же весело и зажигательно, как его танцы в рекламе «Липтона».

Курт КобейнФото: GLOBAL LOOK PRESS

Курт Кобейн

А вот это как раз предсказуемо. Виктор Цой кидал уголь, Курт Кобейн мел дворы. Иначе с какого перепуга эти парни из хороших семей (Курту, выросшему в семье музыкантов, уже в 7 лет подарили ударную установку, неплохо, да?) стали бы возмутителями спокойствия и бунтарями? Да, Кобейну пришлось поработать дворником, перед тем, как придумать песни про масштабы подросткового духа. Бывший басист «Нирваны» Крист Новоселич вспоминал: «Есть люди, которые никогда не будут чистить свою кухню, вывозить мусор или заниматься подобными делами, но Курт Кобейн не был ленивым человеком. По сути, он чистил туалеты - вот как он заплатил за наше первое выступление».