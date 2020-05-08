Число выздоровевших от коронавируса в России на 8 мая 2020 года составило 23803 человека

Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 8 мая 2020 года составило 23803 человека. За сутки полностью выздоровели и были выписаны из больниц 2476 пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 177160 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 11231 нового заразившегося с подтвержденным диагнозом в 84 регионах, причем 48,7% из них не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели и выписались из больниц 23803 пациентов.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (6703) и Подмосковье (842), Нижегородская область (312), Санкт-Петербург (306), республики Дагестан (105) и Татарстан (105), а также Краснодарский край (99), Ямало-Ненецкий автономный округ (93) и республика Северная Осетия (89). Меньше всего в Ненецком и Чукотском автономных округах – по одному новому инфицированному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, правительство усовершенствовало сервис, на котором собрана вся информация о действующих в России мерах поддержки бизнеса и граждан в условиях коронавируса. Теперь система сама подсказывает пользователю, какую помощь он может получить, и при необходимости перенаправляет на сайт ведомства, которое отвечает за оказание поддержки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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