«Наша Великая Победа - с нами, а мы - вопреки всему - вместе»

В нынешнем году Россия отмечает юбилей Великой Победы. Конечно, 9 Мая для нас всегда - день национальной гордости за подвиг предков, которые отстояли мир в самой страшной, самой кровопролитной войне в истории человечества. Но этот год, 2020-й, - особый. 75 лет Победе! К сожалению, все меньше остается в живых ветеранов, людей, которые пережили этот ад и выстояли - дошли до Берлина, освободили от фашизма пол-Европы. Массовые мероприятия, которых в юбилейный год должно было быть очень много, из-за эпидемии коронавируса пришлось перенести. Значит, будем отмечать дома, в семейном кругу!

На территории Московской области, как известно, находятся все ключевые места легендарной битвы за Москву, десятки воинских мемориалов на местах боев, где совершались описанные теперь уже в учебниках истории подвиги, где советские солдаты разворачивали ход войны… И именно в Подмосковье в эти дни проходит проект «Победа в лицах». На улицах городов появились билборды с портретами героев Великой Отечественной - офицеров и рядовых, солдат и санитарок. Всего таких щитов около 300 по всей области, в том числе 130 электронных.

На каждом таком плакате рядом с фотографией ветерана напечатан QR-код. Наведя на него свой гаджет, можно перейти на сайты муниципальных информагентств с уникальными материалами, воспоминаниями ветеранов о войне, боях и подвигах.

- Этим проектом мы хотели еще раз сказать спасибо всем нашим героям, - говорит министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина. - При участии советов ветеранов и администраций подготовлены интервью, найти их можно на ресурсах муниципальных СМИ - сайтах, в газетах и социальных сетях. Постараемся сделать проект традиционным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Память об их подвиге объединяет наш народ»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с 75-летием Великой Победы жителей Подмосковья и особенно - ветеранов.

«Этот праздник имеет особое значение для каждой российской семьи. Герои военного поколения - это наши родные и близкие. Память об их подвиге объединяет наш народ, делает нас сильнее, помогает преодолевать трудности и добиваться поставленных целей.

В этом году в силу непреодолимых обстоятельств мы не можем принять участие в торжественных шествиях и встречах, собраться за праздничным столом. Но наша Великая Победа - с нами, а мы - вопреки всему - вместе.

Мы с благодарностью вспоминаем своих героев и склоняем головы в знак восхищения беспримерным мужеством и самоотверженностью людей, отстоявших мир, свободу и право на жизнь для нас и наших детей.

Дорогие наши ветераны! Берегите себя, а мы постараемся сделать все, чтобы вы были здоровы и счастливы.

Желаю всем жителям Московской области мира, добра и благополучия!»

Евграф Александрович Лапко.

«Надо рассказывать новому поколению, какой ценой достался мир!»

Евграф Александрович Лапко из Лыткарина стал одним из героев проекта. На фронт попал в 17 лет, служил радистом в пограничном полку, передавал секретные радиограммы. 9 мая 1945-го старшина Лапко стал одним из первых, кто сообщил о капитуляции Германии. Ветеран признается, что акция «Победа в лицах» сильно его тронула.

- Вы помогаете поддерживать крепость нашего духа, - говорит 94-летний Евграф Александрович и обращается к организаторам проекта: - Спасибо большое, что помните о нас и заботитесь. Приятно, что люди смогут узнать мою историю и мои старания останутся в памяти многих земляков.

Василий Иванович Болдырихин.

- Обязательно надо рассказывать новому поколению, как нам далась война и какой ценой достался мир, - уверен Василий Иванович Болдырихин из города Рошаль. - Ведь фашист тогда задумал подлое - истребить весь советский народ. Это был настоящий геноцид. Мы выстояли! Помните об этом и берегите мир без войны!

Иван Иванович Жучков.

Иван Иванович Жучков из Фрязина - полковник в отставке, участник десяти парадов Победы на Красной площади.

- С каждым годом фронтовиков становится все меньше, - говорит ветеран. - Поэтому сейчас, пока есть такая возможность, нужно сделать как можно больше, чтобы наглядными примерами воспитывать молодое поколение, а им было что вспомнить о своих предках.

Константин Сергеевич Федотов.

Константин Сергеевич Федотов из Одинцова свое 94-летие отметил около месяца назад, уже на карантине. Молодой парень попал в разведку 139-й стрелковой дивизии, которая освобождала Смоленщину, Беларусь, Польшу. Ефрейтор Федотов свой орден Красной Звезды получил в одном из боев за Могилев.

- Вы знаете, мне особенно дорога песня «На безымянной высоте», - говорит ветеран. - Потому что она - о реальном сражении бойцов нашей дивизии в ночь на 14 сентября 1943-го…

18 солдат захватили укрепленную высоту у реки Десна, чтобы выбить фашистов с берега, и ночь удерживали ее до прихода главных сил. В песне есть слова: «Нас оставалось только трое/ Из восемнадцати ребят»…

Мария Анисимовна Сердюк.

Конечно, у каждого ветерана - своя история

Старшина медицинской службы в отставке Мария Анисимовна Сердюк в свои 97 лет сохраняет бодрость духа и вспоминает свое боевое крещение - вражеский налет на санчасть в городе Ливны Курской области.

- Более ста немецких самолетов бомбили город так, что от него почти ничего не осталось, одни развалины. А как я осталась жива - одному Богу известно. Когда началась бомбежка, я побежала за другими бойцами. Мы спрятались в погребе. Там уже спасались женщины и дети. Когда налет закончился, погреб завалило так, что не выбраться. К счастью, кто-то видел, как бойцы и девушка с санитарной сумкой бежали к этому месту. И нас откопали. Так я впервые осталась в живых.