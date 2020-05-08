2020-05-08T07:52:56+03:00
В мире

Российские дипломаты устроили в Нью-Йорке иллюминацию в честь Дня Победы

Акция посвящена 75-летию Великой Победы
Алексей ОСИПОВ
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Памятная дата видна не только жителям соседних домов, но и во многих районах Нью-Йорка Фото: Постпредство РФ при ООНПамятная дата видна не только жителям соседних домов, но и во многих районах Нью-Йорка Фото: Постпредство РФ при ООН
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Российские дипломаты, представляющие интересы нашей страны при Организации Объединенных Наций, штаб квартира которой расположена в Нью-Йорке, воздали дань уважения героям Великой Отечественной.

Невероятно эффектная иллюминация, огни которой составляют число 75, теперь каждый вечер будет загораться на высотном жилом комплексе, расположенном в ближайшем пригороде Нью-Йорка, Ривердейле.

«Памятная дата видна не только жителям соседних домов, - сообщил «КП» пресс-атташе постоянного представительства Российской Федерации при ООН Федор Стржижовский. – Ее видно во многих районах Нью-Йорка».

Акция продлится несколько праздничных для россиян и многочисленных братских народов. Она напомнит о бессмертном подвиге народов СССР во имя мира.

В Соединенных Штатах Америки не отмечается на официальном уровне. Исключение составляет торжественная церемония возложения венков к мемориалу «Дух Эльбы». Символизирующий боевое братство союзнических войск в годы Второй мировой войны, этот мемориал расположен на Арлингтонском кладбище, в столице США Вашингтоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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