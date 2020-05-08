Коронавирус в Великобритании, последние новости на 8 мая 2020: с 11 мая карантин могут частично ослабить

По последним данным университета Хопкинса, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 5617 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших по состоянию на 8 мая 2020 года достигло 207977 человек, Великобритания находится на 4 месте в мире по числу активных случаев заболевания. Также за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще 539 человек, общее число жертв инфекции увеличилось до 30689. Что касается выздоровевших, то их количество увеличилось всего на 28 человек – до 970. По этому показателю Великобритания занимает только 213 место в мире.

ВЛАСТИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПЛАНИРУЮТ ЧАСТИЧНО ОСЛАБИТЬ КАРАНТИН С 11 МАЯ

Правительство Великобритании планирует незначительно ослабить жесткий карантин в Соединенном королевстве, начиная с 11 мая. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

— Мы находимся на критически важном этапе борьбы с вирусом и не будем делать ничего, что могло бы свести на нет усилия британской общественности и жертвы, на которые ей пришлось пойти, — уточнил сотрудник канцелярии, подчеркнув важность соблюдения социальной дистанции.

В свою очередь, Турция отправила в Великобританию 400 тысяч защитных костюмов для медиков, об этом сообщает The Daily Telegraph. При этом пока не уточняется, был ли это жест гуманитарной помощи, или поставку СИЗов придется оплатить. Сейчас представители британской системы здравоохранения тщательно проверяют защитные костюмы на все стандарты качества и безопасности. Только в случае соблюдения идеального качества, их передадут медикам.