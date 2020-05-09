2020-05-09T12:49:18+03:00
Экономика

Ко Дню Победы россияне смогут поучаствовать в благотворительной акции, просто открыв вклад

Один рубль с каждой тысячи после выплаты процентов направят в благотворительный фонд "Память поколений"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Один рубль с каждой тысячи после выплаты процентов направят в благотворительный фонд "Память поколений"Один рубль с каждой тысячи после выплаты процентов направят в благотворительный фонд "Память поколений"
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В "Сбербанке" ко Дню Победы ежегодно запускают специальные вклады. В этом году проект получил название "Помню.Горжусь". Россиянам предлагают не просто сохранить и приумножить свои сбережения на этом спецсчету под 4,7 процента годовых, но и сделать благотворительный взнос, который "Сбербанк" берется удвоить.

Один рубль с каждой тысячи, размещенной на вкладе, после выплаты процентов направят в благотворительный фонд «Память поколений». А банк удвоит каждое из этих перечислений. Фонд существует с 2015 года, задача проекта помогать участникам болевых действий, им оказывают юридическую, психологическую, и, конечно, медицинскую поддержку, герои войны могут получить на благотворительные деньги высокотехнологичную медпомощь.

В компании прогнозируют, что в общей сложности в Фонд перечислят не менее 100 миллионов рублей.

Оформить вклад можно, не выходя из дома, что важно в период пандемии коронавируса, когда в стране действует режим самоизоляции. Нужно заполнить заявку в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн». Срок действия акции ограничен, открыть счет "Помню.Горжусь" можно до 31 мая. Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей, максимальная не ограничена. Вкладчик сможет досрочно снимать деньги и пополнять счет.

- В этом году нас ждет особая, юбилейная дата,- говорит Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка.- И задача нашего вклада „Помню. Горжусь“ — не только дать нашим клиентам возможность безопасно разместить свои средства по повышенной ставке, но и помочь ветеранам. Эту задачу отлично решает наш надежный партнер — фонд „Память поколений“, который адресно помогает участникам боевых действий сохранять жизнь и здоровье.

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