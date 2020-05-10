2020-05-10T11:11:24+03:00
Звезды

Про кино и тухлую селедку

Наш колумнист Николай Варсегов о конкуренции по-русски
Николай ВАРСЕГОВ@VarsegovNобозреватель
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Кадр из фильма «Офицеры»Кадр из фильма «Офицеры»
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Народ в сетях негодует: не стало хороших фильмов о Великой Отечественной войне. На День Победы остается только пересматривать старые советские картины, сто раз просмотренные, залитые слезами. А нынешнее кино — халтура. И речь не только о военных фильмах.

Ну а что вы хотите. Вот я стал замечать, что селедка слабосоленая моей любимой марки становится качеством все хуже и хуже. В последний раз попалась просто желтая с отвратительным запахом. Продавец в магазине дала объяснение: конкуренция! Производителей селедки все больше. Надо им выживать как-то, вот и стараются подешевле сырье купить, пусть и с гнильцой.

То же самое можно говорить и о колбасе, в которой все меньше мяса, и прочих продуктах, но мы сейчас о духовном.

Действительно тяжело представить, чтобы в наше время сняли бы хороший фильм вроде «Офицеры». Для хорошего фильма нужны талантливые актеры. А их, как и в прошлые времена, десятка три на всю страну. Но ныне фильмов одновременно снимается куда больше, чем есть актеров. Потому о качестве рассуждать нелепо.

Более того! Например, съемки фильма «Офицеры» начались 8 мая 1970 года, а на экран он вышел только 26 июля 1971 года. И это нормально. Все хорошее требует времени и шлифовки. Ну и, конечно, денег. В нынешних условиях конкуренции никто не будет тратить деньги и время на качественное кино. Выгоднее, как с той селедкой, купить дешевенькое сыре в виде недозрелых актеров, скоренько фильму сляпать и осваивать новый грант.

А российский потребитель непритязательный. Он поворчит, поворчит, но слопает, что колбасу без мяса, что фильм без актеров. Ибо он понимает сам — конкуренция! А она у нас чем острее, жарче, тем более все становится двигателем регресса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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