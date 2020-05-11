Число заболевших коронавирусом в России на 11 мая 2020 составляет 209 688

Официальное число заболевших коронавирусом в России на 11 мая 2020 года в нашей стране составляет 209 688 случаев болезни. За последний день было выявлено 11 012 новых случаев. Это довольно высокий показатель относительно последних дней. Вирус был обнаружен в 83 российских регионах. 4 674 человека, или же 42,4% случаев, были из числа тех, кто не имел активных проявлений болезни, но попал в контакт с зараженными ранее. Таковы официальные данные, которые были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19 и кроме того, размещены на сайте стопкоронавирус.рф.

Что же касается более подробного расклада по числу заболевших в регионах, то тут на первом месте - Москва (109740), Московская область (20558) и Санкт-Петербург (7404). За ними идут Нижегородская область (4442), республика Дагестан (2653), Мурманская область (2371), Краснодарский край (1929), Свердловская область (1844), Тульская область (1795), Ростовская (1763), Калужская область (1730), республика Татарстан (1671), Рязанская область (1648), Брянская область (1605), республика Северная Осетия - Алания (1575), республика Башкортостан (1491), Курская область (1410), Тамбовская область (1312), Владимирская область (1249), Кабардино-Балкарская республика (1245). В остальных регионах - менее 1200 заболевших коронавирусом.

С того момента, как началась эпидемия коронавируса, то он него успешно вылечились 34 306 человек. При этом, за последние сутки были выписаны из больниц 2 390 человек, что является существенным показателем. А вот число умерших на сегодняшний день составляет 1915 человек, из которых 88 умерли за последние сутки.

По всей стране проведено более 5,4 миллиона тестов на коронавирус с начала наблюдений.