2020-05-11T22:24:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 12 мая 2020 года возросло до 2009 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 12 мая 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Капсула для перевозки больных с коронавирусомКапсула для перевозки больных с коронавирусомФото: Алена МАРТЫНОВА
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Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 12 мая 2020 года возросло до 2009 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 94 пациента больниц.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 221344 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 11656 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в 84 регионах. Полностью выздоровели и выписались из больниц 39801 пациент.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (6169) и Подмосковье (1079), Санкт-Петербург (307), Нижегородская область (291) и Смоленская области (164), республика Дагестан (119), а также Свердловская (108) и Калужская (98) области, Краснодарский край (98), Рязанская (96), Саратовская (92), Белгородская (91) и Тамбовская (91) области, республика Татарстан (90). Меньше всего в Сахалинской области, Ненецком и Чукотском автономных округах – по одному новому инфицированному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия вышла на третье место в мире по заболеваемости COVID-19, но по уровню смертности от новой инфекции мы сейчас на 18-м месте.

Путин: С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается.

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Президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации в стране объявил об окончании периода нерабочих дней для всей страны. Но перед этим президент подвел итог шестинедельных «каникул» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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