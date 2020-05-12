«Максимально сняли ограничения с работы бизнеса»: Губернатор Александр Дрозденко рассказал, как Ленинградская область выходит из самоизоляции

В Ленинградской области принято решение об открытии части торговли и сферы услуг: с 12 мая заработают непродовольственные магазины, парикмахерские, рестораны, турбазы. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Жители снова смогут гулять в парках и заниматься спортом на свежем воздухе. При этом в регионе до 31 мая продлен режим самоизоляции. О том, как область начнет поэтапно возвращаться к нормальной жизни в условиях пандемии, Александр Дрозденко рассказал в Инстаграме.

- Разрешаются семейные и одиночные прогулки, занятия спортом на открытом воздухе, - написала глава региона на своей странице в соцсети. - Максимально сняли ограничения с работы бизнеса, за исключением требований санитарных норм. Везде будет работать стоматология. Восстанавливает работу детская вакцинация. Учебный год для школьников завершается 22 мая в дистанционном формате. Очные консультации по подготовке к ЕГЭ разрешены только для учащихся 11-х классов.

Правительство региона поделило Ленинградскую область на три зоны с разной степенью снятия ограничений (красный-желтый-зеленый) в зависимости от уровня заболеваемости. Так, в «красной зоне» (в нее вошли Всеволжский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы) открываются непродовольственные магазины (за исключением парфюмерии и косметики и без использования примерочных кабин). По-прежнему будут закрыты кинотеатры, парки развлечений, а прогулки и занятия спортом разрешаются только по одному или в паре.

drozdenko_au Главное. Ссылка на постановление - в профиле. режим самоизоляции продлен в #ленобласть до 31 мая.

В «желтой зоне» (это Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы) открываются торговые центры и ярмарки, фитнес-клубы (только для индивидуальных тренировок без использования раздевалок) и театры (только для репетиций).

В районах "красной зоны" заниматься спортом можно только на свежем воздухе по одному или в паре. Фото предоставлено пресс-службой правительства Ленобласти.

В «зеленой зоне» (Сосновый Бор, Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы) в дополнение к торговым центрам ярмаркам открываются еще и кинотеатры (при условии заполняемости 50% мест) и парки развлечений. Разрешены групповые занятия спортом на свежем воздухе и в фитнес-центрах (без использования раздевалок). При этом режим ношения масок в общественных местах сохраняется во всех трех зонах.

Во всех районах области жители смогут подстричься, сделать маникюр и педикюр (но только в маске). Так же во всех трех зонах открываются рестораны и кафе, но обслуживать посетителей они будут не в закрытых помещениях, а строго на террасах или выносных столах. При этом столики должны стоять на расстоянии не меньше 1,5 метров друг от друга, а заполняться заведения должны только наполовину. Гулять на свежем воздухе в парках ленинградцам можно небольшими группами, без пикников и шашлыков.

- Все в наших руках. Будет халатность в соблюдении эпидтребований и рост заболеваемости - будет откат назад, новые закрытия, запреты и негативные последствия, - сообщил Александр Дрозденко в Инстаграме. - Будем ответственны и осторожны - скорее вернемся к нормальной, привычной жизни.

Во всех районах Ленинградской области можно гулять в парках, но без пикников и шашлыков. Фото предоставлено пресс-службой правительства Ленобласти.

При изменении эпидемиологической ситуации в районах они могут перейти в другую зону, с более жёсткими ограничениями или наоборот. Глава региона предупредил: соблюдение санитарных норм - главное условие для работы предприятия сферы торговли и услуг. Обслуживающий персонал магазинов и ярмарок должен работать в перчатках и масках. Предприятия торговли обязаны обеспечить для посетителей продажу средств индивидуальной защиты.

- Бизнес должен оправдать наше доверие и строго соблюдать условия и правила, которые мы определили постановлением, - подчеркнул губернатор. - В случае их нарушения – будут приниматься меры административного наказания вплоть до закрытия бизнеса.