Первый полет над полюсом

Это сделал Руаль Амундсен на дирижабле «Норвегия». Человек, которому жизнь - не в жизнь, если он вынужден бездействовать. Он в 1911 году первым достиг Южного полюса, преодолев безжизненный континент и не потеряв ни одного человека в беспримерном пути. А ровно за год, до того как Амундсен пересек Ледовитый океан и пролетел над Северным полюсом, он попытался достигнуть полюса на самолете. Это едва не стоило жизни ему и всем его спутникам. Можно сказать, что спаслись чудом, а надо говорить - только благодаря своей воле и мужеству.

Тогда Амундсен и пять его спутников вылетели на покорение полюса на двух гидросамолетах. Один из них разбился при вынужденной посадке, второй был сильно поврежден. Но исследователям удалось вернуться живыми. Весь мир приветствовал их как подлинных героев. Истек год - это слишком большой срок для Амундсена, чтобы оставаться на месте, и он решает покорить Северный полюс на дирижабле.

Дирижабля, однако, не было. Все, к кому Амундсен обращался за помощью, благоразумно и предусмотрительно отказывали. Еще неизвестно, как бы все обернулось, если бы не Линкольн Элсуорт, его верный товарищ по прошлогодней сорвавшейся экспедиции и по совместительству сын миллионера. Папе нравилось, что на сына падают отсветы славы, и он раскрыл кошелек.

Капитаном воздушного корабля Амундсен и Элсуорт выбрали строителя этой махины итальянца Умберто Нобиле. Целую зиму на Шпицбергене строили ангар для дирижабля и причальную мачту. И утром 11 мая 1926 года дирижабль «Норвегия», развернувшись широкой грудью к северу, взял курс на полюс. Стоял ясный безветренный день, и все предвещало удачу.

На борту 16 человек, каждый занят своим делом. Через 15 часов и 30 минут полета дирижабль выплыл на полюс. Открыв дверь гондолы, Амундсен сбросил на лед флаг своей страны, точно так же поступили американец Элсуорт и итальянец Нобиле. Все они с трудом верили в то, что мечта их свершилась.

Обратный путь пролегал через Полюс недоступности - точку, расположенную на равном расстоянии от берегов, омываемых Ледовитым океаном. До Аляски, куда воздухоплаватели правили свой путь, было около 400 миль. В том краю тоже никогда не бывал человек, велико же было всеобщее удивление, когда обнаружилась цепочка ровных медвежьих следов...

Потом были потеря курса, шторм и... полный триумф! На дирижабле они пересекли всю Америку, встречая неизбежный восторг, а когда Амундсен со своими спутниками на пароходе прибыл в Норвегию, их встретили орудийный салют и необъятная флотилия из разномастных судов, украшенных цветами.

Та встреча стала последней в жизни великого первопроходца: он пропал без вести, когда бросился спасать Нобиле, достигшего полюса позже на дирижабле «Италия». Погиб, овеянный славой, спеша на выручку.