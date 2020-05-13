2020-05-12T22:12:04+03:00
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Гимн зеленых человечков

«Диверсант. Крым», 2020 г. Реж. Дмитрий Иосифов (премьера прошла на Первом канале 9 мая).
Денис ГОРЕЛОВкинокритик
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Алексей Бардуков в 35 (слева) и Кирилл Плетнев в 40 еще раз сыграли своих героев, которым 20 с небольшим. Фото: Первый канал.Алексей Бардуков в 35 (слева) и Кирилл Плетнев в 40 еще раз сыграли своих героев, которым 20 с небольшим. Фото: Первый канал.
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Единственное число в названии сразу же мифологизировало предмет. Герой у повести А. Азольского был один, у фильма - трое, но имя решили оставить. Диверсант в России - символ веры, смысла и непреходящей дерзкой опасности. Титаны отливались в бронзу и высекались в камне - его металлом была ртуть, подвижная, токсичная, распадающаяся на живые капли и взрывная при скачке температур. Наглый, неуловимый, вездесущий ухарь, обманщик и хват, что любому Кощею сердце вырвет, заспиртует и к своим отнесет, а спирт по дороге выжрет и редиской заест, - таким его и играли самые любимые народные артисты Быков («Разведчики»), Тихонов («Жажда»), Крючков («Звезда»), Бодров («Брат»), Серебряков («9 рота») и совсем-совсем безымянные арии в балаклавах из десятой серии «Бригады», дающие в эфир единственную команду «Закат», что означает вселенскую амбу и жирное зарево на горизонте.

«Где ты? Сердце ищет ответа», - выпоет ему сахарным голоском Татьяна Лазарева волшебные слова А. Макаревича. «Встать! Ваше имя Рудольф Шнапс!» - будут орать козломордые особисты. «Вы тени», - скажет сэнсэй Чех. Взвесь дурковатой инфернальщины придаст фильму обязательную для большого кино ауру дикой сказки - того, «чаво на свете вообще не может быть» и что роднит «Иронию судьбы» с «Белым солнцем пустыни», а «Бриллиантовую руку» с «Неуловимыми мстителями». Ровно в миг, когда Победа была осознана второй Пасхой с разговением, благовестом и крестным ходом «Бессмертного полка», родился и свой пасхальный балаган с волхвами в камуфляже и песнопением «Верю, быть разлуке недолгой, Знаю, однажды кончится бой». «Диверсант» на десятилетия стал игровым сопровождением Победы, а Первый снова показал, кому по силам изобрести всенародную традицию.

За 16 лет с первого эпизода отошли в мир иной сценарист Валуцкий, композитор Минков, артисты Галкин, Краско, Толубеев, Косых, Табаков, Корольков, Неведомский, Мгалоблишвили, поссорились вата с либердой - но в назначенный час шаркает старая пластинка, и живые надевают защитное обмундирование. Сказка начинается.

Будто в насмешку, в новом сезоне старлей-пехотинец велит включить систему распознавания «свой - чужой». На том и строилась интрига франшизы, что угадать своих и чужих в ней практически невозможно. Самые свойские парни в исполнении самых нужных артистов оказываются оборотнями, самые очевидные враги в черный час правильно отвечают на пароль. Чересчур бдительный комиссар после окружения сам подлежит проверке. Радистка слишком внимательно вслушивается в чужой треп. Добрый малый заначил перебежчицкую листовку. Геройский каперанг учился минному делу у Колчака (минера и впрямь знатного). Да и сам старлей-активист на деле является командиром диверсионной роты «Бранденбург» с отлично поставленным русским.

В Крыму старлеям-чистоделам Бобрикову и Филатову надлежит найти и уничтожить того самого каперанга - человека честнейшего и патриота забубенного. Все как всегда. За неделю во всем разобраться, проникнуть, втереться, пресечь измену - но хотя бы в Крыму в сезон, а не в припятских болотах осенью. А под конец врубить на радость людям ниндзевские навыки.

Отлаженная система в умелых руках работает даже с потерей узлов. Подозреваются все - что само по себе увлекательно. Режиссер Дмитрий Иосифов гонит темп, экстренные косяки и новые вводные, как в лучшие годы. Казалось бы, всех тузов старой школы уже заняли в предыдущих сезонах - ан старика-минера играет сам Колтаков, которому Иосифов год за годом дает по козырной роли (Панин в «Екатерине»).

Но всем и так же ясно, что от «Бранденбурга» останутся одни ворота, Крым наш, павшим слава, а лейтенанты в хорошей форме и есть у них еще дома дела.

В 70-х, под бесконечную «Ставку больше, чем жизнь», крепла уверенность: хребет фашистскому зверю поломал капитан Клосс и танкисты с собакой. Сегодня правда наконец торжествует: чистым небом и семьюдесятью пятью годами без бед мир обязан тройке капитана Колтыгина.

Ведь так же, славяне?

ИСТОЧНИК KP.RU

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