Коронавирус в Китае, последние новости на 13 мая 2020: выявлено семь новых случаев заражения

За минувшие сутки в Китае выявлено семь новых случая заражения коронавирусом. Также зафиксировано восемь бессимптомных носителей. По состоянию на 13 мая 2020 года за последние 24 часа в КНР выздоровели 18 пациентов, летальных исходов не было, сообщает госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из семи новых случаев шесть – местные. Они выявлены в провинции Цзилинь, еще один оказался ввозным, он выявлен в Шанхае.

В общей сложности в Китае были зарегистрированы 1692 ввозных случая COVID-19, из них 1628 уже выздоровели, в больницах остаются 64 человека.

- Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 926 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 104 человека (10 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 189 человек выписаны из больниц, 4633 скончались, - сообщает госкомитет.

Отметим, что новости о случаях бессимптомных протеканий болезни власти Китая начали публиковать с 1 апреля. Сейчас под наблюдением остаются 750 бессимптомных носителей.