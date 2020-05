«Последний министр»: В Москве на месте Третьего кольца откроют парк. Закуплено 10 тысяч норвежских белок

Сериал «Последний министр» Романа Волобуева воспринимался как еще одна попытка схватить за хвост тренд, заданный «Домашним арестом»: иронизировать над чиновничеством стало можно и модно. Смелость команды, которая работала над проектом, обнадеживала - у продюсера Семена Слепакова и режиссера Петра Буслова в «Домашнем аресте» мздоимство буйствовало в отдаленном, даже не губернском городке, а тут нате вам - федеральное министерство, вдобавок то и дело упоминается Набережная - метафорическое обозначение, понятное дело, самого правительства.

Краткая фабула для тех, кто сериал пока не видел. В никому не нужное, непонятно зачем существующее министерство перспективного планирования назначают министром не слишком умного экс-мэра Малой Пышмы Евгения Тихомирова (Ян Цапник). Пышму он успешно погубил, его палачи-покровители надеются, что он то же самое сотворит на новом месте, а то без повода ведомство прикрыть как-то неудобно. Тихомиров ни о чем не догадывается, развивает совсем не ту деятельность, которую от него ожидали, что мешает осуществлению планов по уничтожению министерства.

Довольно бодро начавшись, сериал стал как-то скисать - он изначально построен не на шуточках и гэгах, а на диалогах и монологах, это мастерство другого порядка, причем с обеих сторон экрана - смотреть это тоже надо уметь. Промучившись эпизодов пять-шесть, я «Последнего министра» бросил - всю серию там могло ничего не происходить, мизансцены казались натужными и скучными, хотя и не без отдельных алмазов. А спустя время спонтанно включил его снова, потом еще и еще — пока, наконец, волшебный цветок сценарно-режиссерского мастерства не раскрылся во всем его великолепии.

Ну что нам могут рассказать про плохих чиновников, мы и так про них все знаем - толку-то, что об этом теперь говорят в сериалах. Но в «Последнем министре» делают это с тончайшим сарказмом и абсурдистскими красками: если сначала казалось, что стилистически «Последний министр» - это Салтыков-Щедрин, но теперь очевидно, что это кристальный Кафка. Министерство ни за что не отвечает, сотрудники вынуждены сочинять повестку дня, чтобы оправдать свое существование. Тихомиров придумал акцию «Лапки добра», как в Латинской Америке — люди в костюмах котиков будут убеждать водителей не нарушать ПДД. Но закупленные костюмы котов разворовали, теперь в них орудуют грабители.

Сотрудник министерства Викентьев (до чего ж хороший Сергей Епишев) — типичный кровосос на теле народа в костюме Brioni, мечтающий почаще вырываться в дорогие загранкомандировки. Однажды судьба его забрасывает в глухую деревню, там его пленят, его едва не съедают свиньи — он возвращается просветленный, болящий душой за народ и пишет проект почвеннической реформы («аграрной» слишком по-иностранному), в которой предлагает возродить крепостное право. Конечно, над ним все ржут, но недолго — если «крепостное» заменить на какое-нибудь другое слово, то и отличный проект на благо фермеров.

В другой серии выясняется, что в стране хотят окончательно победить порно («одна радость была у людей, и то надо отобрать...» - горько замечает один из героев) и наше славное министерство предлагает правительству не запрещать, а лицензировать порновидео — заработать же можно. И вот уже нанятые люди смотрят секс-ролики на предмет выявления нарушений законодательства в части оскорбления по религиозному, национальному и расовым признакам. Где-то тут экранный абсурд перестает казаться абсурдом — порно не порно, а вот что-то похожее было тут, тут и тут, и иногда об этом даже говорят в новостях.

Пика сериал достиг к 11-серии - в ней Тихомиров слышит по радио, что из-за пробок Третье кольцо в Москве закроют совсем, превратив в парк («закуплено 10 000 норвежских белок!» - радостно рапортует спикер), а затем в силу стечения обстоятельств на короткое время становится у руля страны. «Уже можно, да?» - с виноватой улыбкой спрашивает он и начинает раздавать распоряжения, задвигает программный монолог о том, как сейчас все плохо, а вот раньше было хорошо («Раньше такие фильмы были! «Буратино»! Тарковский!») - дистанцируясь от самого себя, будто это не он, в конце концов, сгубил Малую Пышму. Будто он не из той же шеренги чинуш, для который красивый отчет наверх и возможность покупать все самое дорогое и красивое примерно и есть смысл существования.

Ну да, не все чиновники одинаковые, и у них есть повод на продюсера - это, между прочим, Александр Цекало - сильно обидеться, но факт, что их магический ореол слегка поблек. Абсурдизация зла дает неизбежное ощущение внутренней свободы.

Непонятно, как авторы будут выкручиваться из всего закрученного — до финала осталось всего три серии. Сериал стилистически неровен, режиссер по поводу и без повода шлет приветы в объективную реальность (главный порносайт мира в сериале - Look At Me, а так назывался всамделишный, ныне закрытый хипстерский «сайт о креативных индустриях», где Волобуева, видимо, сильно обидели). Но при всем при этом «Последний министр» - один из самых любопытных и недооцененных российских сериалов последнего времени.

Где смотреть? Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD».