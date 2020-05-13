2020-05-13T18:51:03+03:00
Общество

#домаспятёрочкой можно хорошо учиться, много читать и быть здоровым!

В разных регионах России продолжается акция #домаспятёрочкой, в рамках которой каждые две недели торговая сеть «Пятёрочка» совместно с партнёрами предоставляет новые интересные предложения для всех, кто находится дома
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Новая волна акции стартовала в понедельник, 11 мая. В нее организаторы включили не только скидки от партнёров и развлекательный контент, но и предложения от образовательных площадок. На этот раз добавились мощная интерактивная образовательная онлайн-платформа Uchi.ru и крупнейший книжный сервис по подписке MyBook.

Достаточно любому гостю торговой сети сделать покупки на сумму от 555 рублей с предъявлением «Выручай-карты» в период акции и в мобильном приложении «Пятёрочка» будут доступны купоны с промокодами на специальные предложения:

1) за первую покупку - 7 дней доступа к образовательному порталу Uchi.ru всего за 1 руб. Ресурс успешно подготовит детей к плавному завершению учебного года благодаря интересной интерактивной форме изучения школьных предметов. На площадке уже есть более 30 000 задании ! Они разработаны профессиональными методистами и специалистами по детскому интерфейсу. Внимание: доступ на портал предоставляется только при условии привязки банковской карты в личном кабинете. Полученный промокод будет действовать до 31 мая включительно.

2) за вторую покупку откроется промокод на 30 дней бесплатного доступа к крупнейшему книжному сервису по подписке MyBook. В каталоге - более 240 000 электронных книг (!)от художественных до научно-популярных книг и деловой литературы. Это предложение действует только для новых пользователей сервиса и не распространяется на аудиокниги. Активировать промокод необходимо до 24 мая включительно.

3) пользователи мобильного приложения «Пятёрочка», проживающие в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области получат особый подарок. Для них в период акции появится купон на скидку 10% при покупке от 700р. в сети аптек ГОРЗДРАВ. Воспользоваться им можно будет до 31 мая.

Особо отметим, что в апреле-мае предложениями акции #домаспятёрочкой воспользовались порядка 100 тысяч пользователей мобильного приложения торговой сети.

Эта волна акции продлится до 24 мая. Гораздо больше предложений вы найдете в мобильном приложении «Пятёрочка» и на сайте www.5ka.ru. Там же - подробная информация об акции, сроках, правилах её проведения и многое другое.

Следите за дальнейшими анонсами акции #домаспятёрочкой! В новых предложениях каждый наверняка найдет что-то полезное и интересное для себя.

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