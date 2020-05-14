Число выздоровевших от коронавируса в России на 14 мая 2020 года возросло до 48003 человек

Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 14 мая 2020 года превысило 48 тысяч и составило 48003 человека. За сутки полностью выздоровели и были выписаны из больниц 4491 пациент.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксирован 242271 случай заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 10028 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом в 83 регионах. Полностью выздоровели и выписались из больниц 48003 пациента.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (4703) и Подмосковье (962), Санкт-Петербург (435), Нижегородская (271), Свердловская (135) и Волгоградская (124) области, а также республика Дагестан (109), Рязанская (97) и Смоленская (97) области, Краснодарский край (96). Меньше всего в Курганской области – двое новых инфицированных, а также в Сахалинской области и Севастополе – по одному.

Напомним, как писал сайт kp.ru, министерство просвещения объявило о повторном переносе сроков выпускных экзаменов в школах. Раннее их старт перенесли на 8 июня, но уже понятно, что итоговые испытания в связи с эпидемической ситуацией сдвинут на более поздний срок. «КП» отвечает на главные вопросы об экзаменах в этом году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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