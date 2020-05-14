2020-05-14T07:10:19+03:00
Спорт

Постоянно ругающийся с Хабибом Конор Макгрегор помолился о здоровье отца Нурмагомедова

Ирландец нашел важные слова в тяжелый для коллеги по UFC час
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Конор Макгрегор.Конор Макгрегор.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Боец UFC из Ирландии Конор Макгрегор, который постоянно конфликтует на публике и в соцсетях с Хабибом Нурмагомедовым, резко поменял свое поведение. После того, как ирландец узнал о тяжелом состоянии здоровья отца Хабиба, то в личных соцсетях Макгргор написал теплые слова поддержки в адрес семейства Нурмагомедовых:

- Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Человек, воспитавший большее количество чемпионов мира по всем видам борьбы, даже больше чем мы можем представить. Это настоящий гений боевых искусств! Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедовых в это время, - сказал Конор.

Для ирландца это довольно необычный шаг. Еще за сутки до этого он в соцсетях в очередной раз пытался вывести из себя Хабиба, называя его крысой, трусом. Нурмагомедов-младший молчать не стал, довольно корректно ответив Конору самым больным для него образом - вспомнив его поражение в очном поединке осенью 2018 года. Именно тогда Хабибу удалось защитить свой чемпионский пояс. После того поединка возникла драка, последствиями которой стали штрафы для обоих бойцов и длительные дисквалификации.

Абдулманап Нурмагомедов, ранее, как стало известно, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Из-за ошибки врачей он впал в кому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Последние новости на утро 14 мая 2020: Выпускникам могут оставить ЕГЭ по двум предметам, а школьникам изменят привычный уклад
Спецпредставитель госдепа по Ирану: США будут добиваться продления оружейного эмбарго
Врач признался, чего больше всего не хватает медикам коронавирусных больниц
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 14 мая 2020 года составило 21506 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 14 мая 2020 года составило 23 662 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 14 мая 2020: На 3 месяца заморозили цены на ЖКХ, а в Сергиевом Посаде - всплеск числа заболевших
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 14 мая 2020 года возросло до 1232 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 14 мая 2020 года составило 126 004
Коронавирус в Москве, последние новости на 14 мая 2020: В столице вылечили 100-летнюю пенсионерку
Реаниматолог рассказал, как пациенты различают врачей в коронавирусном госпитале
NYT уверена в правдивости своей статьи о смертности от коронавируса в России
Реаниматолог рассказал, что сводит врачей с ума при работе в «красной зоне» по коронавирусу
Депутат Верховной рады: МВФ опять обманул Украину
Социологи рассказали, как россияне относятся к самоизоляции
Путин призвал наладить четкую работу портала Госуслуг, чтобы семьи с детьми могли подать заявки на пособия
Социологи рассказали, чего больше всего боятся россияне на карантине