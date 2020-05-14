Постоянно ругающийся с Хабибом Конор Макгрегор помолился о здоровье отца Нурмагомедова

Боец UFC из Ирландии Конор Макгрегор, который постоянно конфликтует на публике и в соцсетях с Хабибом Нурмагомедовым, резко поменял свое поведение. После того, как ирландец узнал о тяжелом состоянии здоровья отца Хабиба, то в личных соцсетях Макгргор написал теплые слова поддержки в адрес семейства Нурмагомедовых:

- Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Человек, воспитавший большее количество чемпионов мира по всем видам борьбы, даже больше чем мы можем представить. Это настоящий гений боевых искусств! Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедовых в это время, - сказал Конор.

Для ирландца это довольно необычный шаг. Еще за сутки до этого он в соцсетях в очередной раз пытался вывести из себя Хабиба, называя его крысой, трусом. Нурмагомедов-младший молчать не стал, довольно корректно ответив Конору самым больным для него образом - вспомнив его поражение в очном поединке осенью 2018 года. Именно тогда Хабибу удалось защитить свой чемпионский пояс. После того поединка возникла драка, последствиями которой стали штрафы для обоих бойцов и длительные дисквалификации.

Абдулманап Нурмагомедов, ранее, как стало известно, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Из-за ошибки врачей он впал в кому.