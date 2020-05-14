Сериал «Катран»: Как снимали продолжение «Мосгаза» про подпольные казино с Максимом Авериным в роли злодея

Вирус приходит и уходит, а майор Черкасов (Андрей Смоляков) - остается.

Должны ведь быть в этом мире вечные вещи.

И совсем скоро вслед за проектами «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал», «Операция «Сатана» и «Формула мести» в эфир Первого выйдет «Катран» — новая история расследования сыщика МУР Черкасова.

Совсем скоро вслед за проектами «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал», «Операция «Сатана» и «Формула мести» в эфир Первого выйдет «Катран» — новая история расследования сыщика МУР Черкасова. Фото: Первый канал

Трейлер сериала Катран .

На этот раз все начинается как обычно — с убийства. Но не простого, меркантильного, а странного. У убитой ничего не похитили, зато Черкасов находит на месте преступления подпольные бухгалтерские записки. На огромные суммы денег. След выводит офицера МУР в нелегальное казино, где можно поиграть в покер. В криминальных кругах место, замаскированное под неприметную разливайку, именуется катраном — по названию небольшой, но злой колючей акулы. Живописную «малину» художники проекта возвели в павильонах «Мосфильма». Однако сценарий, созданный по идее Зои Кудри («Адмирал», «Граница.Таежный роман»), предполагает множество локаций — и казино, и провинциальный город, и натуру, и рыбхоз, и так далее.

Продюсерами выступили Денис Евстигнеев и Константин Эрнст. Фото: Первый канал

Снимал седьмой сезон приключений Черкасова Сергей Коротаев, режиссер «Формулы мести». Продюсерами выступили Денис Евстигнеев и Константин Эрнст.

- В характерах главных персонажей произойдут значительные изменения, - заинтриговал Коротаев. - Чтобы не раскрывать все секреты, скажу только, что все герои будут много лукавить, врать друг другу, не договаривать. Зрителю очень сложно будет понять, на чьей стороне правда и какие у кого настоящие мотивы. Именно на этом построена практически вся драматургия, хотя, конечно, центральную сюжетную линию с поисками главного злодея никто не отменял.

Главного злодея сыграл Максим Аверин, а хозяйку нелегального казино, фанатеющую и подражающую Софи Лорен — Алена Бабенко. Роль коллеги Черкасова — капитана милиции Соню Тимофеевой — седьмой сезон подряд исполняет Марина Александрова. В этой части проекта ее героине придется внедриться в подпольную империю и работать в игорном заведении под прикрытием. На дворе — 1978 год.

«Катран» — новая история расследования сыщика МУР Черкасова. Фото: Первый канал

- Я давно говорила, что мне мало просто говорить о делах и ходить со сквозными ранениями, — я хотела больше красоты! - признается Марина Александрова. - Наконец, Соня попадает в закулисье гламурной жизни того времени, и ей нужно соответствовать. Плюс — в этом сезоне она потеряет голову от невероятной любви.

Сохранился и состав оперативников, помогающих Черкасову, — Алексей Гаркуша (Алексей Бардуков) и Егор Осадчий (Александр Голубев). Бывшую жену главного героя играет Екатерина Климова.