2020-05-15T14:04:54+03:00
Общество

«Газпром нефть» направила в региональные больницы аппараты ИВЛ

Оборудование поступило в медицинские учреждения Омска, Нового Уренгоя и Санкт-Петербурга
Павел ЧЕРНЫШОВ
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«Газпром нефть» направила средства защиты для медиков Омской областной клинической больницы. Фото пресс-службы компании «Газпром нефть».«Газпром нефть» направила средства защиты для медиков Омской областной клинической больницы. Фото пресс-службы компании «Газпром нефть».
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«Газпром нефть» предоставила аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) региональным больницам, работающим с заболевшими коронавирусом. Поставка осуществлена в рамках программы «Газпром нефть — Медикам». Закупка новейших аппаратов ИВЛ швейцарского производства стала возможной благодаря международным связям компании в условиях дефицита такого оборудования на глобальном рынке.

Ранее в ходе программы «Газпром нефть — Медикам» компания доставила в больницы семи регионов 1,3 миллиона средств индивидуальной защиты для врачей. Маски и респираторы, защитные костюмы и очки, перчатки и антисептики поступили врачам Омской, Оренбургской и Томской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Ярославля и Санкт-Петербурга.

«Уже второй месяц «Газпром нефть» реализует программу «Антивирус», направленную на противодействие распространению COVID-19. Она включает как масштабные проекты оказания поддержки медикам в регионах, так и массовое тестирование наших сотрудников на промышленных предприятиях, - отметил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль. - Первый этап этой программы подходит к концу, и теперь важно поддержать достигнутый уровень противовирусных мероприятий и продолжить оказание адресной помощи наиболее нуждающимся региональным медицинским учреждениям».

С начала апреля «Газпром нефть» обеспечивает бесплатные заправки на АЗС для автомобилей врачей трех сибирских городов, а также врачей московской инфекционной больницы в Коммунарке и выездных бригад врачей анестезиологов-реаниматологов. Кроме того, на станциях G-Energy Service обеспечили технический сервис и бесплатную замену масла для более 500 машин скорой помощи.

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