В первом квартале «Роснефть» сохранила положительный денежный поток

«Роснефть» опубликовала отчетность по итогам работы в первом квартале 2020 года. Главная новость - несмотря на падение цен на нефть и другие факторы, связанные в том числе с пандемией коронавируса, компания продолжает генерировать положительный денежный поток. Компании это удается уже 8 лет подряд. Одновременно «Роснефть» продолжает сокращение долговой нагрузки и стабильные выплаты дивидендов.

МИРОВОЙ ЛИДЕР

«2020 год может стать переломным для мировой нефтегазовой отрасли. Как следствие мировой пандемии вируса COVID-19, спрос на нефть претерпел беспрецедентное снижение, что привело к значительному падению цен на энергоресурсы, - отметил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. - В этой ситуации на первый план выходят качество ресурсной базы, диверсификация рынков сбыта, долгосрочный характер отношений с потребителями, высокий уровень операционной и финансовой эффективности. Наша компания является признанным мировым лидером по всем названным параметрам».

«Роснефть» на протяжении многих лет успешно работала над импортозамещением товаров и услуг в добыче и переработке нефти, расширяла внутренний блок нефтесервисных услуг на своих месторождениях, применяла самые современные отечественные технологии и разработки. Постоянно уделялось внимание контролю над затратами.

«В результате сегодня компания как никогда ранее готова к внешним вызовам, которые самым серьезным образом влияют на работу нефтяных компаний по всему миру», - отметил Сечин.

Разумеется, значительное ухудшение макроэкономического окружения, в котором работает компания, не могло не оказать существенного негативного влияния на финансовый результат.

«Тем не менее негативные неденежные статьи не оказали влияния на нашу способность генерировать свободный денежный поток, который в I квартале 2020 года составил 219 млрд руб.», - прокомментировал результаты работы в первом квартале глава «Роснефти».

Свободный денежный поток (СДП) компании остается положительным уже на протяжении 32 кварталов подряд (речь идет о сумме, которую собственники могут вывести из компании без ущерба для ее деятельности; говоря еще проще, это реальная, а не «бумажная» прибыль собственника от вложения в компанию). В долларовом выражении показатель сохранился на уровне аналогичного периода 2019 года и составил 3,5 млрд. Для сравнения, в абсолютном выражении СДП «Роснефти» превысил аналогичные показатели почти всех других ключевых участников отрасли. Среди них: ExxonMobil (0,3 млрд долларов), Chevron (1,6 млрд), Equinor (2,5 млрд). При этом такие компании, как BP, PetroChina, Eni, Total и Sinopec в отчетном квартале получили отрицательный свободный денежный поток.

РАСХОДЫ ПО КРЕДИТАМ СОКРАТИЛИ НА ЧЕТВЕРТЬ

Генерирование денежного потока позволило компании продолжить последовательное сокращение долговой нагрузки. В I квартале «Роснефть» сократил сумму финансового долга и торговых обязательств на 9 млрд долларов или 11%. Объем ликвидных финансовых активов и неиспользованных кредитных линий практически в 1,5 раза превысил краткосрочную часть финансового долга.

Норматив чистый долг/EBITDA (показывает долговую нагрузку компании относительно текущих прибылей) на конец отчетного периода составило 1,5x в долларовом выражении. Процентные расходы год к году сократились на 25% вследствие снижения процентных ставок и эффективного управления портфелем долговых инструментов.

Кроме того, «Роснефть» сохранила лидерство среди мировых публичных компаний по удельным затратам на добычу с показателем 2,9 доллара на б.н.э. (191 рубль), который снизился на 6,5% относительно предыдущего квартала. Снижение обусловлено сезонным сокращением геолого-технических мероприятий, работ по обслуживанию и ремонту трубопроводов, нефтепромыслового оборудования.

Для сравнения аналогичный показатель за I квартал у британской BP (без учета добычи «Роснефти») составляет 7,07 доллара на б.н.э.

Капитальные затраты компании в I квартале составили 185 млрд рублей (2,8 млрд долларов), снизившись на 15,9% квартал кварталу и на 13,6% год к году. Снижение обусловлено негативной макроэкономической конъюнктурой, продолжением оптимизации программы эксплуатационного бурения для повышения его эффективности, а также ограничениями в перемещении зарубежных и российских подрядчиков. Однако подобное снижение оказало поддержку свободному денежному потоку.

«С учетом драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму (на 2020 год – ред.) на уровне 750 миллиардов примерно, - доложил Игорь Сечин президенту РФ Владимиру Путину в начале этой недели. Оптимизация необходима для того, чтобы сохранить финансово-экономическую стабильность для компании.

Причем, на фоне сложившейся ситуации многие мейджоры снизили прогнозы капитальных затрат на 2020 год. В частности: Shell снизила прогноз на 20% (до 20 млрд долларов), Equinor - также на 20% (до 8,5 млрд долларов), BP и Total – на 25% (до 12 и 14 млрд долларов, соответственно), Eni, Chevron и Exxon Mobil – на 30% (до 5,5 млрд., 14 млрд. и 23 млрд долларов, соответственно).

РЕКОРДНЫЕ ДИВИДЕНДЫ

В отличие от многих международных компаний, «Роснефть» даже в сложившейся ситуации продолжает в полном объеме выполнять свои обязательства перед акционерами. Компания имеет один из самых высоких в отрасли коэффициентов выплаты дивидендов, который составляет 50% от чистой прибыли по МСФО. В апреле 2020 года совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2019 год в размере 18 руб. 07 коп. за акцию. Рекомендованная сумма полугодовых дивидендов станет максимальной в истории «Роснефти». С учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам I полугодия 2019 года, общая сумма дивидендных выплат за 2019 год может составить рекордные 354,1 млрд руб (33 руб. 41 коп. на акцию) – это является рекордным показателем в истории компании.

На фоне текущей ситуации некоторые нефтегазовые компании сократили выплаты дивидендов или перенесли их на более поздний срок. Так, например, совет директоров Petrobras утвердил перенос даты выплаты дивидендов за 2019 год с мая на декабрь 2020 года. Советы директоров американских компаний Murphy Oil, Occidental Petroleum Corporation и Apache Corp. одобрили сокращение квартальных дивидендов на 50%, 86% и 90%, соответственно. Continental Resources, один из крупнейших производителей сланцевой нефти в США, решила полностью отказаться от квартальной выплаты дивидендов. Совет директоров Shell принял решение о сокращении дивидендов на 66% - впервые со времен Второй мировой войны.

Компания продолжает развивать программу приобретения собственных акций на рынке. Выкуп акций компания начала в марте, к настоящему времени на открытом рынке уже приобретено более 33 млн акций/ГДР компании.

При этом ряд крупнейших нефтяных компаний заявили о приостановке программ обратного выкупа акций, в частности: Chevron, Shell, Equinor, ENI, Total, Repsol.

«В ситуации, когда многие мировые нефтегазовые компании принимают решения о снижении дивидендов и прекращении программ выкупа акций, решения компании о продолжении распределения денежных средств акционерам говорят о нашей уверенности в способности не только успешно справиться с новыми вызовами, но и выйти из сложившейся непростой ситуации лидером отрасли, - отметил Игорь Сечин. - Такая стратегия, надеемся, будет положительно оценена финансовым сообществом и найдет отражение в стоимости акций компании».

ЛУЧШЕ ПРОГНОЗОВ

Значительное ухудшение макроэкономической ситуации, в которой работает компания, не могло не оказать существенного негативного влияния на основные финансовые показатели «Роснефти». Основной фактор, оказавший влияние на показатели компании в I квартале этого года – падение мировых цен на нефть (на 18,5%), вызванное снижением спроса в связи с эпидемией коронавируса, негативные ожидания участников рынка в преддверии прекращения действия соглашения ОПЕК+, а также курсовые разницы. Однако важно отметить, что, несмотря на эти факторы, положение компании остается и будет оставаться стабильным.

В I квартале «Роснефть» зафиксировала чистый убыток в размере 156 млрд рублей (2 млрд долларов), что обусловлено в основном эффектом отрицательных курсовых разниц (177 млрд рублей) из-за ослабления рубля и переоценки валютных обязательств. При этом другие мейджоры продемонстрировали более низкий результат: ВР получила убыток в 4,4 млрд долларов, Eni – 3,2 млрд долларов, PetroChina – 2,3 млрд долларов, Sinopec – 2,7 млрд долларов. Американская ExxonMobil впервые за 32 года получила убыток по итогам I квартала.

Выручка «Роснефти» в январе-марте достигла 1,765 трлн рублей (27,6 млрд долларов), EBITDA – 309 млрд рублей (4,9 млрд долларов). Эти показатели превысили консенсус-прогноз, составленный на основании ожиданий аналитиков ведущих инвестбанков.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Лидирующие позиции компании в области устойчивого развития получили международное признание в отчетном периоде.

В феврале «Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project). По итогам независимой оценки компании был присвоен рейтинг категории «В» - самый высокий среди российских нефтегазовых компаний и на два уровня превышающий средний рейтинг европейских компаний - участников. При этом деятельность компании в области корпоративного управления и реализации инициатив, связанных с сокращением выбросов парниковых газов, оценены CDP по наивысшей шкале «А».

Также в феврале 2020 года компания вошла в число лидеров отрасли в рейтинге CDP в категории «водные ресурсы». Показатель «Роснефти» оказался самым высоким среди российских компаний и на два уровня превышающий средний рейтинг европейских компаний-участников.

Помимо этого, «Роснефть» вошла в международный биржевой индекс FTSE4Good Emerging Markets с высокими результатами в области устойчивого развития. По своим показателям Компания опережает большую часть (83%) участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли ICB supersector.

БУДУЩЕЕ – ЗА «ВОСТОК ОЙЛ»

В мае Игорь Сечин доложил президенту России о бурении поисково-разведочной скважины на Западно-Иркинском лицензионном участке одного из крупнейших в мире нефтегазовых проектов «Восток Ойл», который объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения в Красноярском крае.

Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл» составляет более 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent. Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 году в 25 миллионов тонн, в 2027 году – 50 миллионов тонн и к 2030 году – до 115 миллионов тонн.

«Восток Ойл» - это мощный генератор роста экономики России. Ожидаемый экономический эффект, по данным Института прогнозирования РАН, - 9,3 рубля на каждый вложенный рубль инвестиций. Реализация проекта даст дополнительно по 2 процента увеличения ВВП ежегодно.

Президентом страны поставлена задача на ближайшие годы – обеспечить загрузку Северного морского пути, сделав его полноценной транспортной артерией с круглогодичной навигацией. «Восток Ойл» обеспечит значительную долю грузопотока по арктической транспортной магистрали. Свыше 100 миллионов тонн углеводородов в год, добываемых на месторождениях проекта, будут перевозиться танкерами ледового класса по Севморпути, эти суда уже строятся на первой в России судоверфи тяжелого гражданского судостроения «Звезда». Аналитики инвестбанков называют реализацию проекта «Восток Ойл» одним из факторов возможного улучшения финансового состояния Компании».

«Проект представляет собой основной источник потенциального роста для НК «Роснефть», - говорится в отчете Merrill Lynch.

Аналитики J.P.Morgan также связывают долгосрочные перспективы развития «Роснефти» с проектом «Восток Ойл». Создание новой нефтегазовой провинции на Таймыре обещает стать флагманским проектом не только для Роснефти, но и для мировой нефтяной отрасли, считают в американском банке.

Во втором квартале 2020 года «Роснефть» закрыла ранее объявленную сделку по передаче компании, на 100% принадлежащей правительству РФ, всех активов в Венесуэле, включая доли участия в добычных обществах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях. Таким образом, деятельность компании в Венесуэле была полностью прекращена. В результате сделки специальное общество группы ПАО «НК «Роснефть» со 100% долей участия стало владельцем 9,6% именных обыкновенных акций компании.