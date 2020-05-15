СУЭК передала одноразовые маски, перчатки и защитные костюмы медикам шахтерских городов

Почти 30 тысяч единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ) передала СУЭК в медицинские учреждения шахтерских городов Красноярского края. Речь идет об одноразовых медицинских масках, перчатках и противочумных одноразовых защитных костюмах. Груз на сумму 8 млн рублей волонтеры угледобывающих предприятий доставили в Назаровскую районную больницу, Бородинскую и Шарыповскую городские больницы.

Полученными от СУЭК средствами защиты в первую очередь обеспечат сотрудников, которые ведут прием в городских поликлиниках и выезжают на вызовы к пациентам с подозрением на коронавирус. Кроме того, эти специалисты проводят постоянный мониторинг уже заболевших граждан, ежедневно в составе мобильных бригад выезжая на повторные заборы биоматериала.

По словам врачей, потребность в средствах защиты в медучреждениях сегодня критично высока.

«Все СИЗ предназначены для краткосрочного пользования и должны меняться несколько раз в день, - поясняет главный врач Назаровской районной больницы Владимир Милицын. - В нашей поликлинике имеющихся резервов недостаточно, поэтому помощь от СУЭК очень своевременна. Привезенной партии нам хватит ориентировочно до июня».

«Сейчас такое время, когда одноразовые средства защиты превратились для нас в жизненно важный инструмент, - дополнил слова коллеги главный врач Шарыповской городской больницы Петр Никитин. - Спасибо угольщикам – они первыми пришли к нам на помощь в такой непростой период».

«Сегодня поддержка социальных партнеров важна нам, как никогда. Обстановка серьезная, весь наш коллектив находится в «боевой готовности», и помощь угольщиков – большое подспорье в нашей работе. Огромное спасибо СУЭК!» - поблагодарила добровольных помощников от лица коллег, принимая груз, главная медсестра Бородинской городской больницы Галина Чупахина.

Добавим, СУЭК Андрея Мельниченко развивает комплексную программу по поддержке медицинских учреждений регионов присутствия компании – а их 12. Медицинским учреждениям передано более 1,5 миллиона защитных масок и респираторов, десятки тысяч защитных очков перчаток, противочумных костюмов. В Красноярском крае в рамках программы, в частности, приобретены современные цифровые передвижные рентгеновские аппараты для Межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича, в Кузбассе закуплены кислородные модули, необходимые для насыщения легких кислородом при острых заболеваниях пневмонией.

Волонтеры СУЭК, в рамках реализуемой во взаимодействии с Общероссийским народным фронтом акции # МыВместе передали пожилым людям, медикам, наиболее уязвимым категориям населения более 2500 продуктовых наборов, фруктовых корзин, горячих обедов. Также во всех городах и поселках присутствия, предприятиях СУЭК на постоянной основе проводят дезинфекцию общественных пространств.