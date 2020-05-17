2020-05-16T18:48:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 17 мая 2020 составляет 272 043

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в России на 17 мая 2020 года, последние обновления
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"КП" рассказывает о главном на 17 мая 2020 года."КП" рассказывает о главном на 17 мая 2020 года.Фото: REUTERS
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Официальное число заболевших коронавирусом в России на 17 мая 2020 года в нашей стране составляет 272 043 случая болезни. За последний день было выявлено 9 200 новых случаев. Относительно средний показатель относительно последних дней.

Вирус был обнаружен в 85 российских регионах. 4 124 человека, или же 44,8% случаев, были из числа тех, кто не имел активных проявлений болезни, но попал в контакт с зараженными ранее. Таковы официальные данные, которые были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19 и кроме того, размещены на сайте стопкоронавирус.рф.

В топ-10 лидеров по числу случаев заболевания:

1. Москва (138969)

2. Московская область (26426)

3. Санкт-Петербург (10011)

4. Нижегородская область (6132)

5. республика Дагестан (3280)

6. Мурманская область (2644)

7. Свердловская область (2571)

8. Краснодарский край (2510)

9. Тульская область (2364)

10. Калужская область (2312).

В остальных регионах - менее 1500 заболевших коронавирусом.

С того момента, как началась эпидемия коронавируса, то он него успешно вылечились 63 166 человек. При этом, за последние сутки были выписаны из больниц 4 940 человек. В топе по числу выписанных: Москва – 1470, Московская область – 256, Мурманская область - 248.

А вот число умерших на сегодняшний день составляет 2537 человек, из которых 119 ушли из жизни за последние сутки.

По всей стране проведено более 6,6 миллиона тестов на коронавирус с начала наблюдений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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