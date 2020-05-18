«Своей силой духа и самоотверженностью они приближали Победу»: Работники Металлоинвеста поблагодарили ветеранов

75 лет Победы - дата, которую весь год будет отмечать страна. Важно сохранить память о той войне и той цене, которую заплатил советский народ за мир во всем мире. Но, пожалуй, еще важнее - сказать “спасибо” тем, кто бился за эту победу, кто проливал кровь за нее. Тем, кто сражался в бою и трудился дни и ночи у станков, обеспечивая фронт всем необходимым.

Для сотрудников предприятий Металлоинвеста война - не пустой звук, а часть личной истории. Одно из предприятий компании - Уральскую Сталь начали строить именно в тяжелейшие годы войны. В 1943 году вступил в строй первый цех Орско-Халиловского металлургического комбината, вокруг него образовался город Новотроицк. Сейчас в Новотроицке живут 23 участника Великой Отечественной войны, многие из них, вернувшись с фронта, всю жизнь затем трудились на металлургическом комбинате. В становлении Михайловского горно-обогатительного комбината уже после Победы принимали участие около 400 участников Великой Отечественной и более 800 тружеников тыла. А среди бывших сотрудников Лебединского ГОКа ныне осталось в живых 14 ветеранов, прошедших Великую Отечественную войну. Ещё 119 человек трудились в тылу.

В этот праздничный день 9 мая сотрудники предприятий Металлоинвеста говорили теплые слова и благодарили защитников страны.

Бывшие работники предприятий компании - фронтовики, узники фашистских лагерей, труженики тыла к празднику получили от Металлоинвеста единовременные денежные выплаты и праздничные продуктовые наборы.

- С каждым годом всё дальше от нас победный май 1945-го года. Но время не властно над нашим чувством благодарности, которое мы испытываем к поколению победителей, - говорится в поздравлении Назима Эфендиева, генерального директора УК «Металлоинвест». – Наши ветераны не жалели себя на полях сражений, трудились на заводах, фабриках, в госпиталях, терпели лишения, дожидаясь родных с фронта. Своей силой духа и самоотверженностью они каждый день приближали важнейшую победу в истории нашей Родины!

Сотрудники компании приняли участие в онлайн-шествии Бессмертного полка и присоединились и к другим общефедеральным акциям памяти Фото: предоставлено Металлоинвестом

На каждом из предприятий компании вспоминают имена сотрудников, прошедших войну. Так, на Лебединском ГОКе в городе Губкине установлены таблички с именами участников Великой Отечественной войны, работавших на комбинате. Это 275 имён. 275 героев, которыми гордятся нынешние сотрудники ГОКа.

Воспоминания ветеранов собрали в фильме, который разместили на сайте Металлоинвеста и в группе Лебединского ГОКа ВКонтакте - чтобы истории мог услышать каждый.

9 Мая фильм.

А на улицах города Железногорска Михайловский ГОК установил на больших баннерах фотографии своих сотрудников, которые прошли войну, а затем трудились на предприятии.

На Михайловском ГОКе 183 ветеранам и пенсионерам передали памятные медали в честь 75-летия Победы, а также подарили нужные пожилым людям подарки, которые помогут облегчить их повседневную жизнь. Бывшим работникам комбината, участникам ВОВ, малолетним узникам концлагерей и труженикам тыла переданы тонометры, глюкометры, газовые колонки, газовые плиты и т.д Волонтеры также устроили перед домами ветеранов небольшие концерты, исполнив песни военных лет.

Комбинат Уральская Сталь в городе Новотроицке выпустил буклет "Время помнить" с воспоминаниями ветеранов, также при участии предприятия был издан вестник "Ветеранский огонёк", в котором выпущены стихи, написанные ветеранами.

А волонтеры Уральской Стали помогли организовать во дворах, где живут участники Великой Отечественной войны, фейерверки. Ведь каждый защитник Родины достоин своего Салюта Победы.