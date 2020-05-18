Число заболевших коронавирусом в России на 18 мая 2020 составляет 281 752 случая

Официальное число заболевших коронавирусом в России на 18 мая 2020 года в нашей стране составляет 281 752 случая болезни. За последний день было выявлено 9 709 новых случаев. Относительно средний показатель относительно последних дней.

Вирус был обнаружен в 85 российских регионах. 4 116 человек, или же 42,4% случаев, были из числа тех, кто не имел активных проявлений болезни, но попал в контакт с зараженными ранее. Таковы официальные данные, которые были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19 и кроме того, размещены на сайте стопкоронавирус.рф.

В топ-10 лидеров по числу случаев заболевания:

1. Москва (142824)

2. Московская область (27369)

3. Санкт-Петербург (10462)

4. Нижегородская область (6413)

5. республика Дагестан (3371)

6. Свердловская область (2731)

7. Мурманская область (2654)

8. Краснодарский край (2605)

9. Тульская область (2461)

10. Ростовская область (2427)

С того момента, как началась эпидемия коронавируса, то он него успешно вылечились 67 373 человек. При этом, за последние сутки были выписаны из больниц 4 207 человек. В топе по числу выписанных: Москва – 1458, Мурманская область - 545, Московская область – 364.

А вот число умерших на сегодняшний день составляет 2631 человек, из которых 94 ушли из жизни за последние сутки.

По всей стране проведено более 6,91 миллиона тестов на коронавирус с начала наблюдений.