Число заболевших коронавирусом в России на 18 мая 2020 составляет 281 752 случая
Официальное число заболевших коронавирусом в России на 18 мая 2020 года в нашей стране составляет 281 752 случая болезни. За последний день было выявлено 9 709 новых случаев. Относительно средний показатель относительно последних дней.
Вирус был обнаружен в 85 российских регионах. 4 116 человек, или же 42,4% случаев, были из числа тех, кто не имел активных проявлений болезни, но попал в контакт с зараженными ранее. Таковы официальные данные, которые были предоставлены региональными оперативными штабами по контролю за распространением COVID-19 и кроме того, размещены на сайте стопкоронавирус.рф.
В топ-10 лидеров по числу случаев заболевания:
1. Москва (142824)
2. Московская область (27369)
3. Санкт-Петербург (10462)
4. Нижегородская область (6413)
5. республика Дагестан (3371)
6. Свердловская область (2731)
7. Мурманская область (2654)
8. Краснодарский край (2605)
9. Тульская область (2461)
10. Ростовская область (2427)
С того момента, как началась эпидемия коронавируса, то он него успешно вылечились 67 373 человек. При этом, за последние сутки были выписаны из больниц 4 207 человек. В топе по числу выписанных: Москва – 1458, Мурманская область - 545, Московская область – 364.
А вот число умерших на сегодняшний день составляет 2631 человек, из которых 94 ушли из жизни за последние сутки.
По всей стране проведено более 6,91 миллиона тестов на коронавирус с начала наблюдений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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