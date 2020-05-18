Число выздоровевших от коронавируса в России на 18 мая 2020 года составило 67373 человека

Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 18 мая 2020 года составило 67373 человека. За сутки полностью выздоровели и были выписаны из больниц 4207 пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 281752 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За минувший день медики выявили 9709 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем 42,4% из них не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровели и выписались из больниц 67373 пациента.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (3855) и Подмосковье (907), Санкт-Петербург (451), Нижегородская (281), Свердловская (160) и Саратовская (121) области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (118), Ростовская область (115), Красноярский край (114) и Ульяновская область (101).

Меньше всего в Ненецком автономном округе, Сахалинской и Курганской областях – по два новых инфицированных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, врачи рассказали, чем чревата малоподвижность в самоизоляции: изменение образа жизни может неблагоприятно отозваться на состоянии здоровья. Однако специалисты уверяют, что если взять себя в руки, то большинство из минусов гиподинамии можно победить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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