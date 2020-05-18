Эксперты рынка недвижимости: Спрос на элитные апартаменты в центре Москвы вырос на 10%

В Москве растет спрос на элитные апартаменты в центре города: в период экономической нестабильности покупатели считают квартиры премиум-класса лучшим вложением инвестиций. При этом, по словам экспертов, режим самоизоляции никак не повлиял на динамику продаж - количество сделок за последнее время даже выросло.

Как сообщили «КП» в департаменте продаж компании «Галс-Девелопмент» (одного из крупнейших застройщиков России), клиенты предпочитают вкладывать деньги в уже готовые апартаменты в домах с развитой инфраструктурой. Так, спрос на квартиры в элитном квартале «Сады Пекина» в самом центре столицы, на Маяковской, за первый квартал 2020 года вырос на 10%. А показатели по продажам апартаментов премиум-класса в этом году почти в 2 раза превысили аналогичные показатели за 2019 год.

Изменились и предпочтения клиентов. Если раньше покупателей больше интересовали апартаменты минимальной площади - 60 квадратных метров, то в 2019 году и в первом квартале 2020-го спросом преимущественно пользуются средние по площади квартиры (80-120 квадратных метров).

Эксперты «Галс-Девелопмент» объясняют возросший интерес прежде всего привлекательной ценовой политикой, а также тем, что в квартале «Сады Пекина» полностью завершены работы по строительству и обустройству инфраструктуры. Жилой комплекс расположен возле знаменитой гостиницы «Пекин» и окружен знаковыми для москвичей культурными объектами - концертным залом им. Чайковского, Театром Сатиры, Театром Моссовета. С крыши (на ней оборудован сад) открывается впечатляющий вид на Кремль и центр столицы.

- Квартал «Сады Пекина» - полностью завершенный объект, - комментирует директор департамента продаж «Галс-Девелопмент» Екатерина Батынкова. - В период сложной экономической ситуации многие покупатели не склонны рисковать покупкой недвижимости в строящихся объектах.

Спрос на квартиры большей площади также объясняется тем, что покупатели рассматривают такие апартаменты как подходящий объект для инвестиций. В конце 2019 года «Галс-Девелопмент» разработал для покупателей выгодное предложение: например, цена апартаментов площадью 80 кв. м отличается от стоимости квартир площадью 60 кв. м всего на 10%. При этом разница в метраже составляет 25%. Получается, что за дополнительные 20 квадратных метров клиент получает скидку почти в 50%. С таким же дисконтом компания продает и апартаменты площадью 120 квадратных метров.

- В ближайшее время мы не планируем существенного повышения цен, так как не зависим от стоимости строительных работ и материалов. Однако рост цен заложен, и покупателям мы рекомендуем заключать сделки именно сейчас: интересная цена, достаточный выбор вариантов и максимальная безопасность вложений, - советует Екатерина Батынкова.

Еще один тренд 2020 года - повышение спроса на вспомогательные помещения, в том числе рост сделок по машиноместам. Это связано, в первую очередь, с действующей в «Садах Пекина» акцией (два машиноместа по цене одного), а также с желанием клиентов, уже купивших апартаменты, приобрести дополнительные места для парковки. Кроме того, вырос спрос на кладовые помещения, где можно хранить сезонные вещи. В период самоизоляции у жильцов наконец-то появилось время перетряхнуть шкафы и освободить квартиры от того, что им не понадобится в ближайшее время. В «Садах Пекина» помещения для хранения оборудованы в подземном паркинге, и, приобретая машиноместо, покупатель может выбрать вариант блока вместе с кладовкой.

Эксперты пока осторожны в оценках и не торопятся прогнозировать дальнейшее повышение спроса на элитные апартаменты, но, как показывают итоги первого квартала 2020 года, пандемия почти не сказалась на продажах.

- Динамика сделок за период самоизоляции у нас стабильная, мы идем с опережением запланированных показателей, - отметила директор департамента продаж «Галс-Девелопмент» Екатерина Батынкова.