Генерал-лейтенант, Герой России Юнус-Бек Евкуров: Опыт боевых действий в Сирии помогает теперь на учениях

- Юнус-Бек Баматгиреевич, мастерство военнослужащих, слаженность подразделений - ведь это же не просто громкие слова...

- И не просто цифры, которые я сейчас приведу.

Зимний период - это 1600 разных по масштабам мероприятий, добрая половина из них - тактические учения. При этом, каждое второе - это требование, установка министра обороны Российской Федерации, генерала армии, Героя России Сергея Кужугетовича Шойгу – с применением опыта локальных войн и вооружённых конфликтов...

- В том числе - и сирийского опыта?

...- включая, конечно, и боевые действия в Сирийской Арабской Республике.

В этом же энергичном ряду - плановая боевая учёба лётного состава, экипажей надводных кораблей и подводных лодок...

- А летняя боевая - уже начинается?

- С 1 июня. Сейчас - как раз подготовка.

- Товарищ генерал! А вот нынче какие учения будут самыми-самыми?

- Самые масштабные - командно-штабные - «Кавказ-2020», при подготовке к ним будут последовательно - на каждом этапе - усложняться учебно-боевые задачи войскам.

Сегодня Вооруженные Силы России обеспечены всем необходимым для качественной учебы. Все условия для этого созданы, начиная с полигонов, заканчивая обеспеченностью ГСМ, боеприпасами, вооружением и техникой. Практически все офицеры оперативного и тактического уровней - я повторю - имеют опыт участия в локальных войнах и вооруженных конфликтах...

Все командиры знают, к чему и для чего нужно готовить войска. Интенсивность и качество боевой учебы будут возрастать в каждом периоде обучения.

А кульминация нас ждёт в сентябре...

- Спасибо вам. Успехов!