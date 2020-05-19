Футболисты сидят неделю на карантине и не обнимаются после забитых голов: Как Германия играет в футбол во время эпидемии коронавируса

Вслед за другими европейскими странами Российская Премьер-Лига готовится доиграть свой чемпионат, остановленный из-за эпидемии коронавируса. Впереди еще 8 туров. Первый после возобновления назначен на 21 июня. Матчи решено проводить без зрителей. Сейчас команды лиги проходят тестирование на коронавирус. На текущий момент известно о нескольких игроках с подтвержденным ковидом - в столичных «Локомотиве» и «Динамо», а также казанском «Рубине».

В минувшие выходные первым из больших европейских чемпионатов стартовала немецкая Бундеслига. Играют на пустых стадионах (на некоторых на креслах размещают фигурки с лицами самых преданных болельщиков), но по крайней мере на результативности это никак не отразилось, команды по-прежнему тучно и красиво забивают. После матчей игроки аплодируют пустым фанатским секторам.

И, конечно, опыт Бундеслиги, которая первой отрабатывает новые правила безопасности на матчах в условиях эпидемии, России тоже весьма пригодится. О том, как все сейчас устроено в Германии, мы поговорили с немецким спортивным журналистом Мироном Гойхманом.

Мирон живет в городе Аугсбург - это земля Бавария. То есть, регион, где базируется сильнейший футбольный клуб в истории Германии - «Бавария» (Мюнхен). Да и команда «Аугсбург», кстати, тоже в Бундеслиге играет.

КАРАНТИН ПО-БАВАРСКИ

Для начала прошу Гойхмана рассказать, что такое карантин по-баварски. Все-таки в разных регионах Германии ситуация с распространением инфекции отличается.

В чем-то нынешний баварский режим, как оказывается, похож на московский: во время карантина там работали только продовольственные магазины. Но недавно стали открываться и другие торговые точки, при этом их владельцы обязаны следить, чтобы внутри было немного людей. Открываются кафе, но сидеть за столиками можно только на улице. При этом запрета на выход из дома у граждан не было. Ограничения - нужно соблюдать социальную дистанцию, нельзя собираться в большие группы.

- Команда моего города, «Аугсбург», начала тренироваться уже через пару недель после объявления карантина, - рассказывает журналист. - Но, конечно, это все происходило в малых группах и с разрешения местных властей. Другие команды приступили к тренировкам позже. Некоторые - всего неделю или две недели назад.

Кстати, если в России решили доиграть сезон только в верхней лиге - РПЛ, то в Германии чемпионаты уже возобновились в двух Бундеслиге и Бундеслиге 2, в ближайшие дни планируют запустить и третий дивизион. Приостановят только любительский футбол.

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ

- В Италии был большой список футболистов, у которых подтвердили коронавирус. В Бундеслиге тоже были заболевшие?

- В Германии, конечно, получше ситуация, чем в Италии. Но и у нас среди футболистов подтвержденные случаи ковида были. Особенно во второй Бундеслиге было много случаев. Когда вводился карантин, сообщения о заболевших футболистах появлялись почти каждый день. Поэтому сейчас соблюдается целый список мер предосторожности.

- А вот тут поподробнее…

- Команды за неделю до матча должны заехать в гостиницу, сдать кучу тестов. Если появляется человек с подозрением на коронавирус, он тут же отстраняется, его изолируют от других. Несколько дней назад сообщалось, что под подозрением было около десяти человек из клубов. Но не уточнялось, речь идет о футболистах, тренерах или персонале.

- А что, если игроков с подтвержденным коронавирусом будет много?

- Это сейчас обсуждается. Откладывать игры? Засчитывать поражения командам, которые не могут выставить состав? Это было бы тоже как-то неправильно. Наверное, по ходу чемпионата это будет как-то корректироваться.

- Еще один важный момент: как игрокам вести себя на поле? Понятно же, что в таком контактном спорте, как футбол, соблюдать социальную дистанцию невозможно.

- Да. В матчах этих выходных игроки «Боруссии» праздновали забитые голы, соблюдая дистанцию, а футболисты берлинской «Герты» - по-старому, обнимались. И вот что с ними делать? С одной стороны, наказывать их формально вроде как не за что, а с другой - наверное, надо всем одинаково себя вести?

ТРЕНЕР НЕ ДОЕХАЛ НА МАТЧ

Пожалуй, главный «коронавирусный» инцидент минувшего тура в Германии: отстранение тренера «Аугсбурга» Хайко Херрлиха. Команде пришлось ехать на свою игру без коуча. Дело в том, что во время недельного карантина в гостинице, Херрлих вышел за кремом в соседний магазин и отправился в изоляцию от команды, ему разрешат вернуться к работе, только после дополнительных тестов.

- Многие жалуются: мол, в матчах без зрителей футболисты играли совсем тухло. Может, это нам только кажется, потому что нет привычного рева трибун?

- Да, мне многие говорили, будто смотришь тренировочные матчи. Конечно, не хватает эмоций трибун. А для немецких болельщиков вообще же важны не только эти 90 минут игры, но и вся атмосфера вокруг. Собраться с утра с друзьями, взять пива, поехать посмотреть на игру твоей команды на другой конец Германии, потом назад. Обычно этот процесс растягивается на весь уикенд. Сейчас ничего этого нет. Тем более, что матчи можно смотреть только по телевизору, бары ведь тоже закрыты. Если возвращаться к самой игре, все понимали, что после двухмесячной паузы команды будут не в идеальном состоянии. Те игры, которые я видел за эти дни, это был, конечно, хороший уровень футбола. Но не тот, который мы привыкли называть Бундеслигой.