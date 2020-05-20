Исповедь курьера

Игорь много лет развозит товары из интернет-магазина Майшоп по одному и тому же маршруту. Клиенты знают его и любят. Чувствуют себя безопасно от того, что к ним в дом приходит свой человек. За это время у них появились дети, потом пошли в детский сад, школу. Доставка товаров на дом всегда была частью комфортной жизни людей. Но в один день мир перевернулся настолько, что курьеры оказались востребованы наравне с сотрудниками экстренных служб.

- Что происходит в городе сейчас? – делится Игорь. - Ну, дороги сейчас пустые, машин мало. По моим ощущениям так 90 процентов моих клиентов сейчас сидят дома. Нет такого как раньше – планируешь маршрут, звонишь человеку, а он тебе: приезжайте потом или меня сейчас нет. Но и заказов теперь стало намного больше, может доходить до шестидесяти адресов – поэтому главное успеть все развезти за день.

Но и к опозданиям сейчас тоже стали относиться спокойнее.

- Сейчас все интернет-магазины перегружены, а кто и вообще закрылся. Мы доставляем заказы сейчас быстрее многих, и люди нам благодарны за это. И если бывают задержки с доставкой, то это задержки не курьера, а проблема наличия товара у поставщика. Извиняюсь, конечно, пытаюсь сгладить ситуацию. Все-таки, курьер - лицо магазина.

В первые дни как только была объявлена вспышка Covid-19, руководство Майшоп перевело сотрудников на удаленную работу. Но склад и курьеры оказались на передовой – собирать и развозить товары первой необходимости, для дома, для детей. Одними из первых компания ввела бесконтактную доставку до двери, на всех входах на склад у людей проверяют температуру. Курьерам сразу выдали маски и перчатки.

- Сначала над новой амуницией посмеивались коллеги из других магазинов. Но я не обращал внимания. Теперь уже почти все работают в них, - рассказывает Игорь. – Удивлялись поначалу этому и покупатели: надо же, как вы экипированы, к нам так еще никто не приезжал. Интересуются, покупаю я за свой счет средства защиты, или это компания нам выдает. А сейчас просто радуются, когда видят в маске – это же забота об их безопасности.

Фото: pr-служба Myshop

Но произошли и изменения в поведении людей. Как будто разделились на два лагеря: опасающиеся и бесстрашные.

- В целом, люди напуганы, конечно. Иногда сразу спрашивают по телефону, есть ли на мне маска и перчатки. Боятся открывать дверь, пока не убедятся. А бывают и забавные случаи, - смеется. - Приношу коробку, человек открывает дверь в перчатках того же цвета и такой же маске, и шутит: да мы же братья-близнецы! Кстати, благодаря этому я заметил, что стал чаще приезжать по одним и тем же адресам, стали чаще заказывать у нас – такой сервис нравится, забота о безопасности.

Но есть и другая полярность, когда наоборот настойчиво приглашают зайти в дом.

- Говорят: не бойтесь, заходите. У нас никто не болеет. А я смотрю, дети маленькие бегают. Отказываюсь, конечно. Некоторые обижаются. Я стараюсь объяснить, что езжу по городу, контактирую с другими людьми. Что безопасность клиента – моя ответственность. Поэтому оставляю коробку на расстоянии и отхожу.

Еще частый вопрос был поначалу - долго ли мы работаем, долго ли еще проработаем. Я успокаиваю – мы ваши всегда, мы вас не бросим!

Поменялись в ситуации изоляции и потребительские предпочтения.

- Сейчас заказывают много товаров для рисования, пазлов, настольных игр. Видимо, потому что сидят с детьми, поэтому надо больше домашних развлечений людям. Берут даже шахматы, лото и домино. Книги, конечно! Дезинфицирующую химию для дома. Средств для защиты уже покупают вдвое меньше. А еще, хотя сейчас и обычное время покупок для сада, огорода, но их всплеск такой, какого никогда не было раньше.

До Майшоп Игорь работал и в других крупных интернет-магазинах.

- У Майшоп другое отношение к людям. И к сотрудникам, и к клиентам. Это интернет-магазин с человеческим лицом.

Тут нет такого как в других фирмах, что сначала обещают огромную зарплату, а как начинаешь пахать и зарабатывать - начинают штрафовать за всё что только можно, чтобы по итогу заплатить меньше. Делали рабов из курьеров. Бывало даже такое, что клиент отказывается от товара, а курьер должен его тогда сам выкупить. Платье женское, например. У диспетчеров были свои любимчики, личные маршруты выдавали только им. Все оттуда сбежали почти.

Игорь выбрал Майшоп как работодателя только потому, что ему недалеко ехать от дома на электричке. От двери до двери дорога занимает 35 минут.

- Но здесь я встретил понимающее руководство, отзывчивое – тут сначала вынесут предупреждение, объяснят, что не так, прежде чем сразу штрафовать. Но могут и простить. Коллектив дружный. И хотя у курьеров нет такого, как у офисных сотрудников – общего кабинета, в котором отмечают праздники и дни рождения. Но мы общаемся и вне работы. В футбол играем, на корпоративы в пейнтбол пострелять выезжаем. Текучки тут почти нет. Все давно работают вместе, дружат. Друзей приводят на работу, родственников.

Кстати, сразу дали свой маршрут – а это и для покупателей хорошо, тебя знают уже, не боятся чужого человека. Клиентам нравится ещё, что у нас есть своя форма с логотипом – сразу доверие вызывает и понятно кому дверь открываешь. Нравится и мне, что Майшоп многое делает для людей. Как началась принудительная изоляция для пенсионеров – сделали «Заботу», бесплатную доставку для них. Программу скидок для родителей с детьми ввели – чем больше детей, тем больше скидка. За это время у нас появилось много новых навыков в работе. Жизнь обязательно вернется в нормальное русло, но этот опыт поможет нам работать ещё лучше.