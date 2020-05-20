2020-05-20T08:10:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 20 мая 2020: число выздоровевших почти достигло 130 тысяч

Мы представляем последние новости на 20 мая 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 20 мая 2020: в стране открылись магазины и торговые центрыКоронавирус в Италии, последние новости на 20 мая 2020: в стране открылись магазины и торговые центрыФото: REUTERS
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Италия долго боролась с COVID-19 и борется до сих пор. Вспышка инфекции произошла на севере страны и быстро распространилась по всей территории. В больницах не хватало мест для пациентов, не хватало рук. На помощь пришли другие страны – одни посылали гуманитарные грузы, другие – отправляли на выручку специалистов в области медицины. На текущий момент прирост числа умерших пациентов значительно уменьшается, госпитализированных становится также меньше. По последним новостям о коронавирусе в Италии на 20 мая 2020 года, в стране выявлено 226 699 зараженных, 129 401 человек вылечился. А 32 169 человек - скончались.

Ограничительные меры в стране начали ослаблять еще с начала мая. Сначала итальянцам разрешили гулять в парках, навещать своих родственников и заниматься спортом на улице. А на этой неделе в Италии открылись магазины, рестораны, салоны красоты, музеи и торговые центры. Также в храмах возобновились службы. Но, конечно, местные жители обязаны соблюдать социальную дистанцию и находиться в общественных местах в масках и перчатках. Снимать их можно только в ресторане или баре.

Точно неизвестно, когда Италия откроется для туристов. А вот сами итальянцы смогут купаться в море и ездить в другие города, осматривать местные достопримечательности.

Если говорить о самых последних новостях о коронавирусе в Италии на 20 мая 2020 года, в стране на текущий момент открылись около 90 % магазинов одежды и около 70 % - ресторанов. Самыми популярными товарами стали аксессуары, обувь и нижнее белье, а также рубашки и брюки.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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