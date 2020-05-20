Ингеборга Дапкунайте мечтает снова увидеться с матерью

Актриса Ингеборга Дапкунайте призналась, что не заметила, как пролетели последние два месяца. Как и многие, большую часть времени она проводит дома, ведет деловые переговоры по телефону и в видеоконференциях. В принципе самоизоляция не приносит ей особых хлопот. «Мне даже нравится. Не ожидала, что столько работы можно проделать, не выходя из дома, - говорит Дапкунайте. - Как ни странно, мне пока что очень интересно жить в таких условиях». У актрисы есть несколько знакомых и друзей, которые переболели коронавирусом, поэтому она старается заботиться о собственной безопасности.

Единственное, что огорчает актрису — то, что она не может навести свою пожилую мать. Ингеборга Дапкуняне работала метеорологом, сейчас на пенсии. В Москве у 57-летней актрисы большая квартира в доме на Никитском бульваре — вероятно, там она и пережидает пандемию вместе со своим сыном Алексом, в то время как ее мама «живет в другом городе». Напомним, сама Ингеборга Дапкунайте впервые стала мамой в 53 года. «Первым делом встречусь с матерью» - признается актриса, говоря о том, чем она займется, когда карантинные меры будут сняты.

22 мая видеосервис Start начинает показ второго сезона сериала «Мост», где Ингеборга Дапкунайте снялась в паре в Михаилом Пореченковым. Актеры играют роли эстонского и российского сыщиков, совместно расследующих загадочные преступления. В новых сериях им предстоит раскрыть таинственное убийство генконсула Эстонии в Санкт-Петербурге. Российский сериал «Мост» - это адаптация одноименного шведско-датского сериала. Авторам ремейка удалось сохранить воссоздать скандинавский нуар на российском материале, сохранив неповторимую атмосферу первоисточника.