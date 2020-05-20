Мария Аронова попала под горячую руку Татьяны Тарасовой

Татьяна Тарасова никогда не стеснялась открыто озвучивать свое мнение. Как известно, именитый тренер за словом в карман не лезет. На этот раз она высказалась о фильме "Лед".

Татьяна Тарасова заявила: "В фильме «Лед» показали глупость, тупость и бездарность". По ее мнению, сюжет обеих частей картины не только примитивный, но еще и абсолютно не соответствует реальному положению дел в мире фигурного катания.

Она отметила, что никакой художественной ценности лента не несет. Под горячую руку Татьяны Анатольевны попала и актриса Мария Аронова, которая сыграла в картине главную роль.

"Я этот фильм не досмотрела, скучно было. Не думаю, что Аронова создавала свой образ, ориентируясь на меня. Нет ничего общего", - заявила Тарасова в интервью для программы "Рожденные в СССР".

Под горячую руку Татьяны Анатольевны попала и актриса Мария Аронова, которая сыграла в картине главную роль.Фото: кадр из фильма

Аронова исполнила роль наставницы молодой фигуристки Нади. Сама актриса называет свою роль почетной. Убедительно сыграть тренера, по ее словам, ей помогло спортивное детство и театральная закалка. "Мне была очень эта тема приятна, очень интересна", – признавалась звезда.

О своей героине актриса говорила так: она сильная, целеустремленная женщина, но как все педагоги, которые ценят таланты, она жестокий и безжалостный человек. И все же, по ее словам, основа всего - любовь. Любовь учителя к ученику.

Кстати, Александр Петров, также сыгравший в фильме, признался, что его самый запоминающийся поцелуй в кино был с Ароновой. По сюжету им пришлось поцеловаться, чтобы доказать органам опеки, что они якобы влюбленные. В противном случае у героя Петрова могли бы забрать ребенка.

"С Машей Ароновой мне понравилось целоваться больше всего. Я считаю, что это высшее проявление романтики. «Переплюнуть» этот поцелуй очень тяжело. Снимать его было - одно удовольствие. Сердце стучало у меня, у Маши", - рассказывал артист.