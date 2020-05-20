300 предложений: в «Единой России» подготовили пакет мер для общенационального плана по восстановлению экономики

Об этом во время заседания федеральной рабочей группы партии рассказал секретарь Генсовета «Единой России» https://er.ru/ Андрей Турчак. Политик обратил внимание участников встречи, что предложения, подготовленные в том числе регионами, уже сформулированы. Секретарь Генсовета партии озвучил ряд инициатив, которые партия намерена предложить президенту Владимиру Путину и федеральному правительству.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Среди ключевых предложений партии — кардинальное снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, оказание им прямой финансовой поддержки, упрощение процедуры и порядка изменения критериев отнесения к субъектам МСП.

Другая часть мер касается повышения доступности жилья для населения. В частности, Андрей Турчак остановился на необходимости развития рынка индивидуального жилищного строительства. По подсчетам экспертов, за пять лет спрос вырастет до трех миллионов семей.

«При проектировании объектов мы должны заблаговременно предусматривать возможность совместного использования зданий и сооружений. Не строить отдельно дом культуры, детский сад, службу занятости, центр поддержки предпринимательства, а делать это под одной крышей. Создавать так называемые социокультурные комплексы. Это позволит минимизировать государственные расходы, - отметил политик. - При проектировании надо закладывать возможность перепрофилирования в случае возникновения чрезвычайных эпидемических ситуаций».

Отдельно обсуждалось взаимодействие регионов с федеральным центром и между собой. Члены рабочей группы «Единой России» предложили выделять деньги из федерального бюджета не только на строительство, но и содержание объектов капитального строительства. Кроме того, необходимо развивать макрорегионы, которые могли бы, к примеру, строить дороги общими усилиями, а не в границах одной области.

«ВПРЕДЬ ИСКЛЮЧИТЬ ДЕФИЦИТ ИВЛ»

Пандемия коронавируса обнажила ряд проблем, которые требуют существенных изменений в системе здравоохранения.

«В первую очередь, мы с вами должны защитить наших врачей. В частности, разработать федеральный стандарт безопасности работы медиков всех уровней. Он должен касаться управленческих решений, маршрутизации пациентов, мер по недопущению инфекционных вспышек в медицинских организациях», — сказал Андрей Турчак.

Кроме того, предлагается изменить систему оплаты труда медработников — создать единый подход к формированию дополнительных выплат. А также предусмотреть возможность предоставления жилья врачам по договорам соцнайма с последующей приватизацией.

«Важно впредь исключить случаи дефицита аппаратов ИВЛ, лекарств, средств индивидуальной защиты. Мы предлагаем создать оперативный запас лекарств, медицинских изделий и оборудования, предусмотрев его регулярное обновление», — пояснил Андрей Турчак.

Часть предложений касается образования. Партийные активисты предлагают законодательно закрепить понятие дистанционного образования — чтобы максимально освободить учителей от бумажной работы. А также включить в общенациональный план обеспечение школьников компьютерами для образования на дому.

«УДАЛЕНКА» С ПРАВОМ НА СВЕРХУРОЧНЫЕ

Трудовое законодательство тоже требует корректировок — рынок труда должен быть более гибким. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев предложили зафиксировать право сотрудника «на удаленке» оставаться оффлайн. В том случае, если производственная необходимость или чрезвычайные ситуации заставят нарушать это право, предлагается оплачивать такой труд по аналогии со сверхурочными работами.

Секретарь Самарского отделения «Единой России», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил внести поправки в Налоговый кодекс, согласно которым региональные власти получат право самостоятельно принимать решение о продлении действия режима единого налога на вмененный доход для малого и среднего бизнеса. Директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева призвала сделать более прозрачными и понятными правила продления ограничительных мер или закрытия отдельных отраслей. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что бизнесу требуется поддержка в посткризисный период — для этого должны формироваться новые финансовые инструменты — например, бессрочные облигации. Гендиректор ООО «Сплат Глобал» Евгений Демин остановился на необходимости налоговых каникул для новых организаций при условии своевременной сдачи отчетности.

«Мы считаем, что забота о каждом гражданине, предпринимателе, враче, учителе нашей страны должна стать приоритетом государства на ближайшую перспективу. Именно на это нацелены предложения, подготовленные участниками нашей рабочей группы. Хочу подчеркнуть, что они не исключают, а дополняют проект общенационального плана, который готовится Правительством. И работают на достижение стратегических задач развития страны, во главе которых — человек и его благополучие», — резюмировал Андрей Турчак.