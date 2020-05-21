Отдых в Чехии летом 2020: В масках и одноместных номерах. А лечебные курорты уже открыты!

Пандемия пандемией, кризис кризисом, а лето никто не отменял. И хотя пока нет полной ясности даже о том, как будут работать российские курорты летом 2020, путешественники-оптимисты не вычеркивают из своих планов и поездки за границу.

Ассоциация туроператоров России и Ассоциация национальных туристических офисов в России 20 мая провели онлайн-встречу, где представители любимых нашими отпускниками стран ответили на два главных вопроса. Когда же можно будет туда приехать? И каким будет туризм после коронавируса? Точнее, постарались ответить – поскольку многое пока неизвестно. В первую очередь сроки открытия границ и возобновления рейсов.

Новости об отдыхе в Чехии летом-2020 сообщила Алена Кудилкова, директор московского Национального туристического управления Чешской Республики:

- Чехия вместе с Болгарией и Словакией была одной из первых стран Европы, ушедших в режим самоизоляции еще в середине марта (также были полностью закрыты границы, эту меру Чехия ввела моментально. - Ю.С.). В марте у нас ввели и масочный режим.

Сейчас ограничения снимаются. С 17 мая отменен режим ЧС. Уже с 24 апреля чехи могут потихоньку выезжать за границу, пока только в командировки или для учебы. По возвращении надо сдать тест на коронавирус или пройти 14-дневный карантин в больнице или дома.. В Чехии 80 лабораторий, где можно сделать тест. Он стоит около 6 тысяч рублей (2,5 тысячи крон). Результат известен уже через несколько часов.

С 27 апреля Чехия открыла границы для жителей Евросоюза. Но тоже только для командировок или учебы. И тоже надо предоставить отрицательный тест на Covid-19 или провести 14 дней на карантине.

Все эти меры дали очень хорошие результаты: резкий спад заболевших, все больше выздоровевших. (см. “Цифры”)

В начале мая открылись первые курорты. Пока - только для лечения и только для чехов. Проживание лишь в одноместных номерах, даже если приезжает пара, все равно поселят в отдельные номера. Питание только в номерах. Процедуры проводятся, но в кабинетах максимум 5 человек, включая персонал.

С 11 мая открылись торговые центры, музеи, галереи, зоопарки, театры, можно проводить общественные мероприятия.

С 25 мая ждем открытия ресторанов и гостиниц, а также разрешения на проведение общественных мероприятий до 300 человек. Отели также будут размещать гостей в одноместных номерах. На улицах с 25 мая отменят масочный режим. Но он сохранится в ресторанах, транспорте и других общественных местах. То есть в ресторан вы приходите в маске, заказываете еду. Чтобы поесть, снимаете маску. Если хотите потом посидеть и пообщаться – снова надеваете.

Когда российские туристы смогут приехать в Чехию? Или хотя бы подать документы на визу?

- Сроки открытия консульств и визовых центров под вопросом, пока все они закрыты. Ведем переговоры в рамках ЕС. Скорее всего, соседние государства будут открываться одновременно. У нас в Чехии прозвучала информация о середине июня, - обнадеживает Алена Кудилкова.

ЦИФРЫ

565 тысяч российских туристов провели отпуск в в Праге, Карловых Варах и других чешских городах и курортах.

8600* случая коронавируса зафиксированы в Чехии с начала пандемии, она занимает 20 место в Европе и 49-е в мире по этому показателю.

2650 жителей болеют сейчас (данные на 20 мая). Больше 5 тысяч уже выздоровели.

303 гражданина Чехии скончались от Covid-19.

*Цифры округляем для удобства – их порядок в любом случае понятен.