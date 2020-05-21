Не просто министр: Сергею Шойгу 65!

В четверг, 21 мая, министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу исполняется 65. И, логично, что юбиляру хочется наговорить кучу комплиментов. Но я этого делать не буду. Помню, как 5 лет назад в такой же день рождения я сказал ему, что он встречает свой юбилей в «статусе» самого популярного министра России. И попал в немилость. Он жестко срезал меня словами о том, что «всякие там рейтинги» вещь весьма условная, что глупо возвеличивать его «личные заслуги» фальшивой позолотой похвал. И упорно давил на то, что все перемены в армии – это результат работы его команды. Запомнилось:

- Не забывайте, я всего лишь министр обороны, а у меня есть Верховный Главнокомандующий, указания которого я выполняю…

Что ж, давайте тогда сделаем так - просто и беспристрастно, на фактах, сравним - какой Шойгу принял армию почти 8 лет назад, и какой она стала сегодня.

Год 2012-й: социологи утверждали, что из-за коррупционных скандалов и невнятных реформ уровень доверия граждан Вооруженным силам опустился ниже 50%.

Количество новой и модернизированной боевой техники в войсках колебалось между 15% и 20%.

Число солдат и сержантов-контрактников едва дотягивало до 150 тысяч и таяло из-за низких зарплат.

Гигантская очередь людей в погонах, нуждающихся в жилье, зашкаливала аж за 230 тысяч!

Почти все военные училища с трудом набирали курсантов - конкурса почти не было, потому брали даже беспросветных троечников.

Год 2020-й: уровень доверия россиян к армии поднялся выше 90%. Такого не было даже на брежневском (79%) рекордном пике всенародной любви к людям в военной форме.

Количество новой и модернизированной боевой техники поднялось до 65-70%.

Число солдат и сержантов-контрактников возросло почти до 400 тысяч, и впервые в истории Российской армии превысило количество призывников.

А денежное довольствие служивого народа увеличилось почти в 2 раза.

Очередь «бездомных» людей в погонах сократилась разительно: более 220 тысяч получили служебное жилье и почти 150 тысяч – постоянное. Тут стоит сказать и о «жилищной революции Шойгу», при которой десятками лет ждущие своей крыши над головой уволенные военные стали получать деньги на покупку квартир там, где они этого хотят. Их неоглядная очередь стала таять, как лед в теплую погоду.

А конкурс в некоторые военные училища переваливает за 30 человек на место.

А еще ведь была и вошедшая уже в учебники ювелирная «охранная» операция, не допустившая гражданской войны во время возращения Крыма в состав России.

И блестящая по эффективности операция в Сирии, переломившая хребет терроризму.

Даже сейчас, во время пандемии коронавируса, именно армия проводит стремительную «операцию» по строительству быстровозводимых инфекционных клиник во многих регионах страны.

Давайте искренне, без лишней барабанной дроби, поздравим с юбилеем человека, который так много сделал для России и ее армии.

Здоровья Вам, Сергей Кужугетович, и такой же неуемной созидательной энергии дальше. Ни Шойгу назад, товарищ министр!