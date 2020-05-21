В московской больнице покончил с жизнью 70-летний дедушка, больной коронавирусом

Все случилось 19 мая в одной из московских больниц, где лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Ближе к вечеру дежурный врач делал обход по палатам и не обнаружил 70-летнего пациента Ефима К.* Доктор стал проверять прилегающие помещения и в ванной комнате нашёл труп пенсионера.

«В полицию поступило сообщение о самоубийстве 70-летнего пациента больницы для инфицированных Covid-19. Тело мужчины обнаружено в ванной комнате. Известно, что умерший Ефим К.* болел коронавирусной инфекцией 3-й степени», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Как рассказали в больнице, Ефим был жизнерадостным и разносторонним пенсионером. Он любил проводить время с семьей, кататься на лыжах и заниматься другими видами спорта. Медперсонал, который контактировал с мужчиной был шокирован тем, что именно он свел счеты с жизнью.

В настоящее время полицией проводится проверка и устанавливаются все детали трагического происшествия с 70-летним пациентом московской больницы.

* - имя изменено.