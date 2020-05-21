2020-05-21T23:11:50+03:00
Спорт

Бавария-Айнтрахт 23 мая 2020: прогноз на матч 27 тура Бундеслиги по футболу

Прогноз на поединок 27 тура чемпионата Германии по футболу. Встреча пройдет 23 мая на стадионе "Альянц Арена"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Бавария" дома примет "Айнтрахт"."Бавария" дома примет "Айнтрахт".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Мюнхенская "Бавария" на своем поле примет 13-й клуб Бундеслиги из Франкфурта. "Айнтрахт" в свое время шумел довольно сильно, доходя пару сезонов назад до полуфинала Лиги Европы. А вот сейчас команда при 28 очках лишь в конце турнирной таблицы. Но франкфуртцам есть чем похвастаться - в первом круге на своем поле они побили "Баварию" со счетом 5:1.

Однако же рестарт сезона, за которым следила вся Европа, сложился для этих немецких команд по-разному. "Айнтрахт" проиграл дома менхенгладбахской "Боруссии" со счетом 1:3. А вот "Бавария" в гостях расправилась с "Унион Берлин", добыв победу 2:0.

Букмекеры уверены - "Бавария" возьмет реванш за декабрьский разгром во Франкфурте. Коэффициенты в пользу лидера Бундеслиги. Тем более, что календарь 27 тура благоволит мюнхенцам - их главный соперник "Боруссия" гостит у более крепкого, чем "Айнтрахт", "Вольфсбурга". Все в руках команды Ханс-Дитера Флика.

Прогноз на матч Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020: победа Баварии с разницей минимум в два гола.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Степашин: «Динамо» пока не получило разрешение на тренировки в Подмосковье. В клубе есть заболевшие коронавирусом
Член совета директоров футбольного клуба рассказал, когда можно будет выходить тренироваться и как футболисты готовятся к возобновлению чемпионата России [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Названа первоочередная задача плана восстановления экономики России
В России за месяц выпуск легковых автомобилей рухнул на 79%
Созвано экстренное заседание Совета НАТО из-за выхода США из Договора по открытому небу
Первые зрители театров осенью будут сидеть в шахматном порядке
Конгресс США решил помешать Трампу самостоятельно выходить из договоров
РФС сообщил о возможных датах начала нового сезона Российской премьер-лиги
Захарова: у России есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу
В Совфеде о выходе США из Договора по открытому небу: давно ясная стратегия
Глава Минздрава рассказал, когда ждать первых результатов испытаний вакцины от коронавируса
Собянин рассказал о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Антивирусная рассадка в самолётах изъята из рекомендаций Роспотребнадзора
ООН опасается, что выход США из Договора по открытому небу приведет к гонке вооружений
Трамп заявил о хорошем шансе для нового соглашения по контролю над вооружениями с Россией
Собянин: появилась надежда на приближающееся окончание пандемии
Масочный режим на вокзалах Москвы начинает действовать с 25 мая 2020 года
Рамзан Кадыров находится в московской больнице из-за подозрения на коронавирус
Стало известно, когда начнется туристический сезон в Греции
Собянин рассказал, у кого будут брать тесты на антитела к коронавирусу
Захарова ответила на заявление о «японском суверенитете» над Курилами
Авиапассажиры должны будут летать в маске и перчатках
Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве достаточно позитивная
Собянин рассказал, сколько человек сдали анализ на антитела к коронавирусу
В Европе заявили о возможности второй волны коронавируса
Рамзан Кадыров находится под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус
США официально заявили о намерении выйти из договора по открытому небу