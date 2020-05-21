Бавария-Айнтрахт 23 мая 2020: прогноз на матч 27 тура Бундеслиги по футболу

Мюнхенская "Бавария" на своем поле примет 13-й клуб Бундеслиги из Франкфурта. "Айнтрахт" в свое время шумел довольно сильно, доходя пару сезонов назад до полуфинала Лиги Европы. А вот сейчас команда при 28 очках лишь в конце турнирной таблицы. Но франкфуртцам есть чем похвастаться - в первом круге на своем поле они побили "Баварию" со счетом 5:1.

Однако же рестарт сезона, за которым следила вся Европа, сложился для этих немецких команд по-разному. "Айнтрахт" проиграл дома менхенгладбахской "Боруссии" со счетом 1:3. А вот "Бавария" в гостях расправилась с "Унион Берлин", добыв победу 2:0.

Букмекеры уверены - "Бавария" возьмет реванш за декабрьский разгром во Франкфурте. Коэффициенты в пользу лидера Бундеслиги. Тем более, что календарь 27 тура благоволит мюнхенцам - их главный соперник "Боруссия" гостит у более крепкого, чем "Айнтрахт", "Вольфсбурга". Все в руках команды Ханс-Дитера Флика.

Прогноз на матч Бавария - Айнтрахт 23 мая 2020: победа Баварии с разницей минимум в два гола.