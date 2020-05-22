«Тракторные заводы» - очаг эпидемии неплатежей?

Полгода назад директор по стратегическому развитию и инвестициям «Тракторных заводов» Всеволод Бабушкин высказал замечательную мысль: «Без помощи региональных органов власти было бы невозможно эффективно восстанавливать и развивать производственный потенциал наших предприятий». Слова были адресованы председателю кабинета министров Чувашии Ивану Моторину, который посетил цеха Завода промышленного литья, принадлежащего «Тракторных заводам», и торжественно открыл отремонтированную заводскую столовую.

Странно, что директор не похвалил энергетиков, без которых точно уж «было бы невозможно эффективно восстанавливать и развивать производственный потенциал». Концерн просто не платит деньги за электроэнергию. Потребляет, работает, делает и продает трактора и - не платит.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО – ЕСТЬ, А СЧЕТЧИКОВ - НЕТ

История напряженных взаимоотношений Чувашской энергосбытовой компании и «Тракторных заводов» уходит в далекое прошлое. Вот отрывок из публикации издания «Форбс» от 2011 года: «позапрошлой осенью чебоксарский «Промтрактор» по решению Болотина перестал платить за электроэнергию, объяснив это нехваткой денег. Поставщик — Чувашская энергосбытовая компания — не поверил. Ведь стоимость электроэнергии в структуре себестоимости конечной продукции предприятий концерна составляет не более 2%. 26 октября 2009 года при поддержке судебных приставов энергетики посетили завод и не обнаружили двух счетчиков. Последовало обвинение в хищении энергии и иск о признании «Промтрактора» банкротом с долгом 90,6 млн рублей».

С тех пор на «Тракторных заводах» уже поменялись собственники и руководство. Не поменялось только отношение к своим обязательствам перед энергетиками. Долги росли – иногда медленнее, иногда быстрее – но росли всегда. Объяснения невыплатам давались разные, а часто просто не давались, но подоплека оставалась одна и та же: уверенность, что «Тракторные заводы» не будут отключать.

Но вот в последний день прошлого года над затянувшимся конфликтом блеснул луч надежды: корпорация «Ростех» заявила в своем пресс-релизе о достижении «финансового оздоровления Концерна «Тракторные заводы». В рамках данной работы была реструктуризирована задолженность на сумму более 109 млрд рублей, привлечены частные инвестиции на сумму более 10 млрд рублей. Эти меры позволили не допустить банкротства единственного в России производителя боевых машин пехоты и десанта, а также сохранить более 15 тыс. рабочих мест».

Значит жизнь на «Тракторных заводах» изменилась к лучшему: трудовой коллектив обеспечен конкурентной заработной платой, реструктуризировано более 100 миллиардов рублей долга, даже столовая новая есть – но за электроэнергию по-прежнему не платят. По данным РусГидро, долг уже два миллиарда рублей – это цена электроэнергии больше их годового потребления, причем с марта этого года платежи практически полностью приостановлены со ссылкой на пандемию, хотя заводы концерна работают. Проблема только в том, что коронавирус у нас гость новый, а вот эпидемия неплатежей на «Тракторных заводах» бушует уже не один год.

ПРОБЛЕМА ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

Неплатежи тоже вирус, ведь если «Тракторные заводы» не заплатят за электроэнергию Чувашской энергосбытовой компании, той нечем будет платить сетевым и генерирующим компаниям. Генерирующие компании в свою очередь не смогут заплатить за газ и уголь, а у сетевых не будет денег на ремонт сетей.

До поры до времени дыру можно затыкать деньгами банков, но банки дают деньги в кредит, а это – проценты, и перспектива банкротств уже в энергетической отрасли. Дальнейшее развитие ситуации с неплатежами приведет не только к лишению Чувашской энергосбытовой компании статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе, но и окажет непредсказуемое влияние на экономику и социальную обстановку всего региона. У энергосбытовиков выбор очень небольшой – наращивать дебиторскую задолженность и по сути бесплатно поставлять электроэнергию Тракторным заводам или действовать по определенному законом регламенту вплоть до ограничения электропотребления.

Как с любой другой эпидемией, с эпидемией неплатежей тоже надо бороться в первую очередь там, где расположен ее очаг. А он на «Тракторных заводах» по-прежнему есть. Несмотря на все реструктуризации и инвестиции он никуда не делся: долги растут. Но пока что, похоже, эта ситуация беспокоит только ЧЭСК и ее материнскую компанию – РусГидро, которая более чем на 60% принадлежит государству. Именно РусГидро сейчас удерживает ЧЭСК от банкротства и по сути тратит свои деньги на сохранение работоспособности экономики Чувашии. Именно РусГидро сейчас задает вопросы главе Чувашии Олегу Николаеву и ждет ответа не на словах, а на деле.

Проблема носит далеко не частный характер, и ее придется решать не только в Чувашии, но и на федеральном уровне. Платежная дисциплина, к сожалению, все еще не воспринимается таким бизнесом как нечто важное – точно так же, как в начале эпидемии коронавируса люди пренебрегали простейшими правилами защиты от заражения. Но без нее начинают рваться те цепочки, благодаря которым экономика функционирует как единое целое. Опыт прошлых десятилетий показывает, что лечить экономические болезни дольше и дороже, чем предотвращать их появление. Поэтому «Тракторными заводами» надо заниматься именно сейчас, пока они не разрушили экономику Чувашии.