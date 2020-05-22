С подозрением на коронавирус госпитализировали москвича весом больше 200 кг
Почти неделю москвич, который уже много лет страдает избыточным весом, лечился на дому от пневмонии. Поздно вечером в четверг, 21 мая, у мужчины поднялась температура и он вызвал скорую. Медики заподозрили коронавирус и приняли решение о госпитализации. Но сделать это оказалось непросто. Самостоятельно выйти из квартиры грузный пациент не мог. Тогда фельдшер позвонила в службу спасения.
- Чтобы вынести мужчину из квартиры, спасателям пришлось разобрать шкаф и снять входную дверь. После этого пациента, который весит более 200 кг, погрузили на жёсткие носилки и доставили до машины скорой помощи, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ Правительства Москвы.
Спасатели, как и медики работали в специальных защитных комбинезонах и респираторах. Мужчину в тот же вечер доставили в ближайшую больницу. Спасатели тем временем провели полную дезинфекцию квартиры.
По словам соседей, госпитализированный мужчина несколько лет не выходил из квартиры. Где он мог заразиться, сейчас выясняют сотрудники Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU
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