Пьяный московский таксист - инспектору: "Хочу, чтобы ты сдох"

Когда машин на дорогах столичного региона поубавилось, выкрутасы многочисленных таксистов стали особенно заметны. Последнее время они все чаще соревнуются в удали друг с другом, иногда даже сами с собой. Но бывает, что на дорогу выезжают личности вообще в неадекватном состоянии.

"Какой ты офицер, хочу, чтобы ты сдох", - рычал вхламину пьяный мигрант, которого инспекторам ГИББД по Северо-Восточному округу столицы пришлось вытаскивать из салона такси силой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/780577" frameborder="0"></iframe> Пьяный московский таксист угрожал инспектору.

Он отказывался покидать машину, угрожал и сопротивлялся сотрудникам полиции. Последним пришлось искать на улице понятых, чтобы скрутить агрессивного водителя.

- В ответ на требования выйти из автомобиля гражданин повел себя агрессивно и стал публично оскорблять сотрудников полиции. Позднее результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что мужчина предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 12.8 КоАП РФ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Но административной ответственностью гость столицы не отделается. К делу подключились следователи Следственного комитета.

В отношении задержанного Бутырским межрайонным следственным отделом СУ по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "оскорбления представителя власти" и "подделка документов" Уголовного кодекса России. Эти статьи предусматривают до 4 лет лишения свободы.