В Дагестане уничтожены шесть вооруженных бандитов: видео спецоперации

В Хасавюртовском районе Республики Дагестан завершилась контртеррористическая операция. В ходе нее сотрудникам ФСБ и Росгвардии удалось уничтожить 6 вооруженных бандитов, которые планировали совершить ряд террористических актов.

- В проведении оперативно-разыскных мероприятий органами безопасности была получена информация о нахождении в лесном массиве, расположенном к северу от поселка Гоксув, группы вооруженных бандитов численностью шесть человек, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности. При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнем бандиты нейтрализованы, - сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) России.

Один из сотрудников спецназа, который участвовал в ликвидации бандитов получил ранение. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы.

- По имеющимся данным нейтрализованные бандиты были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ, координировали свои действия с ее эмиссаром и планировали совершить серию преступлений террористической направленности — нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денежных средств у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности, - отметили в НАК России.

В районе проведения спецоперации осуществляются дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Пострадавших среди гражданского населения нет.