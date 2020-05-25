Атомный пульс страны на страницах «Комсомолки»

В этом году российские атомщики отмечают юбилей отрасли. 75 лет назад, 20 августа 1945 года, Государственный комитет обороны создал особый орган управления работами по урану - Специальный комитет при ГКО СССР.

Ядерный щит

В Комитет обороны вошли государственные деятели и ученые, перед которыми на тот момент стояла единственная задача - в кратчайшие сроки создать оборонный ядерный потенциал.

О том, что эта задача успешно выполнена и ядерный паритет с США достигнут, свидетельствует публикация в «Комсомольской правде» от 25 сентября 1949 года сообщения ТАСС. В нем был намек на то, что СССР провел первые ядерные испытания. А прямо было сказано, что для нашей страны секрета атомной бомбы давно не существует.

Специфика оружейной темы предполагает строгую секретность - о том, как развивалось это направление отрасли, мы можем узнать разве что из рассекреченных архивов, а не из газетных публикаций. Но тем не менее атомщики еще не раз давали повод напомнить о себе на страницах газеты.

1949 год

Первая на планете АЭС

«Электростанция пущена в эксплуатацию и дала электрический ток для промышленности и сельского хозяйства прилежащих районов. Впервые промышленная турбина работает не за счет сжигания угля или других видов топлива, а за счет атомной энергии - расщепления ядра атома урана».

Так в июне 1954 года «Комсомолка» отреагировала на запуск первой в мире АЭС - в Обнинске, ознаменовавшей начало эры мирного атома.

1954 год

Первые по атомоходам

Сегодня российская атомная отрасль - это около 350 предприятий ядерного топливного цикла, атомного машиностроения, ядерного оружейного комплекса. Это научно-исследовательские институты. Это единственный в мире атомный ледокольный флот.

А о том, с чего он начинался, «Комсомолка» рассказывала на своих страницах в середине 1950-х годов.

«Вот он начинает скользить кормой вперед по деревянным салазкам и, вздымая пенные буруны, выходит на чистую воду в устье Невы». Это выдержка из репортажа о спуске на воду первого атомохода «Ленин», который с 1959 по 1989 год прошел по морям Арктики 360 тысяч километров и провел через льды Северного морского пути 3741 судно.

1959 год

О достижении атомоходом «Арктика» Северного полюса в августе 1977 года газета дала репортаж прямо с борта ледокола. Сейчас туры к макушке планеты - привычное дело: ледокол «50 лет Победы» совершает их регулярно и с точностью курьерского поезда.

Впрочем, главное предназначение атомных ледоколов - обеспечить грузооборот Севморпути в круглогодичном режиме. Объем грузов на северных маршрутах в ближайшие годы должен вырасти до 80 миллионов тонн. Поэтому «Росатом» строит новые суда, которые в отличие от предшественников смогут работать не только в море, но и на мелководных участках в устье Енисея и в Обской губе.

«Арктика» нового проекта успешно завершила первый этап ходовых испытаний, а «Сибирь» и «Урал», которые также строятся на Балтийском заводе, находятся в разной степени готовности. В эти дни завод должен заложить еще один универсальный атомный ледокол - «Якутия».

Покорение трех стихий

Было время, когда атомщики, освоив сушу и воду, намеревались покорить и воздушное пространство. В 1950-е годы шла разработка самолета с ядерной силовой установкой вместо традиционного жидкотопливного двигателя. Который мог бы летать без дозаправки неограниченное количество времени. Однако в силу ряда причин, прежде всего связанных с безопасностью, проект оказался тупиковым. Но те наработки, которые были получены во время его реализации, нашли продолжение в другой стихии - космосе.

1977 год

19 августа 1977 года, «КП»: газеты Лондона, Нью-Йорка, Бонна, Парижа и Токио пишут: «СССР вновь стал пионером на суровом Севере».

19 августа 1977 года, «КП»: газеты Лондона, Нью-Йорка, Бонна, Парижа и Токио пишут: «СССР вновь стал пионером на суровом Севере».

Десять лет назад в стране задумались о создании транспортного модуля для межпланетных полетов на основе ядерной энергетической установки. В апреле 2015 года в интервью «КП» директор - генеральный конструктор Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники им. Н. А. Доллежаля (НИКИЭТ) Юрий Драгунов отметил: «На сегодняшний день, да и в перспективе, ядерная энергия - единственный источник для дальних космических полетов. Мы в космосе всегда были на шаг впереди других стран. Думаю, что будем и в будущем опережать их в этом направлении. Потому что у нас есть и преимущества в наработке ядерных ракетных двигателей, есть и специалисты, и технические знания».

А покорение воздушной стихии «Росатомом» воплощается в относительно новой для него сфере - ветроэнергетике. Этот проект корпорация начала в 2016 году, и сегодня на территории Адыгеи построен самый крупный в стране ветропарк.

ФАКТ

В 1932 году «Комсомолка» одной из первых рассказала об использовании атомной энергии в СССР. Это был рассказ о выдающемся советском физике - академике Абраме Иоффе, который в ленинградском Государственном физико-техническом институте при ВСНХ сумел «разрушить ядро атома лития».

2019 год

И снова неоспоримое лидерство

В сентябре 2019 года единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» пришла в самый северный город России Певек. А уже под Новый год ее подключили к изолированной сети Чаун-Билибинского узла. Станция пришла на смену выводимым из эксплуатации Чаунской ТЭЦ и Билибинской АЭС. С ней связывают большие перспективы разработки месторождений Чукотки и развития Северного региона.

В духе времени

Сегодня «Росатом» не только занимается двумя видами «зеленой» безуглеродной энергетики, но и представлен практически во всех сферах жизни. Так получилось, что юбилейный год «Росатома» и «Комсомолки» омрачен коронавирусом. Атомщики оперативно отреагировали на пандемию. Предприятия медицинского дивизиона «Росатома» с первых ее дней начали стерилизовать миллионы медицинских масок. А ученые создали мобильный комплекс, который производит концентрированный озон и оперативно стерилизует медицинские инструменты и принадлежности.

В эти же дни атомщики заявили о создании опытных образцов накопителей энергии на основе водорода. Как сообщается, одной маленькой капсулы водородного пауэрбанка достаточно, чтобы несколько раз зарядить смартфон.

Как видим, «Росатом» не только ключевой производитель электроэнергии, но и хороший генератор информационных поводов для редакционных заметок и статей. А значит, атомный пульс на полосах «Комсомолки» не ослабнет.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.Фото: Артем КИЛЬКИН

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю коллектив «Комсомольской правды» с замечательным юбилеем!

Ваша газета - одно из старейших, авторитетных и уважаемых изданий. Несколько поколений журналистов сформировали яркий, узнаваемый стиль «Комсомольской правды». Сегодня коллектив редакции - это сообщество талантливых журналистов, не боящихся затрагивать любые острые темы и высказывать свое мнение.

Мы в «Росатоме» высоко ценим, что ваша редакция уделяет большое внимание развитию атомной промышленности и науки. Присущие журналистам «КП» эрудиция, широта кругозора и объективность позволяют вам профессионально и одновременно доходчиво писать на непростые атомные темы.

Уверен, что проекты «Росатома» в развитии атомной энергетики, Северного морского пути, цифровизации дадут немало новых информационных поводов для подготовки публикаций, написанных ярким и узнаваемым языком всеми нами любимой «Комсомолки». С юбилеем, друзья!

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

Алексей ЛИХАЧЁВ.