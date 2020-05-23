2020-05-23T18:36:24+03:00
Политика

Павел Крашенинников: Если гражданам запретят покупать и употреблять спиртное до 21 года - это будет противоречить Конституции

Глава Комитета Госдумы по законодательству рассказал нашему обозревателю Александру Гамову о своём споре с парламентариями и наркологами
Александр ГАМОВ@gamov1
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Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел КрашенинниковГлава Комитета Госдумы по законодательству Павел КрашенинниковФото: Иван МАКЕЕВ
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- Павел Владимирович! Уже второй день на острие находится тема, которую вы обозначили. Это я по поводу того, что вы выступили против инициативы Совета Федерации, чтобы на время коронавируса спиртное можно было продавать только лицам, достигшим 21 года.

- Да, это так...

- А вы сказали, что это - незаконно. Что гражданин вменяемым - во всех отношениях - становится в 18 лет. Правильно?

- Да, правильно.

Эта тема периодически возникает. Она уже была и в прошлом году, и в другие годы. Вспоминают зарубежный опыт и говорят, что - вот, во многих странах с 21 года продают спиртное, поэтому давайте - и у нас.

Но, дело в том, что у нас весь объем прав и обязанностей возникает с 18 лет, а не с 21 года. Соответственно, с 18 лет человек может избираться, быть избранным, может покупать, продавать, наследовать, передавать по наследству. Допустим, даже в армию идти служить, оружие у него будет в руках.

Наше законодательство, в частности, Гражданский кодекс, как раз объясняет, что такое дееспособность - это способность иметь права и нести обязанности и ответственность в случае, если обязанности нарушаются. Поэтому, в данном случае, конечно, я ответил так, как у нас в законе сформулировано. И считаю, что выделять что-то одно (какое-то отдельно взятое положение. - А. Г.) – это неправильно.

- А вот, судя по публикациям в СМИ в субботу, 23 мая - уже и наркологи с вами полемизируют. Им вы что ответите?

- Их понять можно. У них свои медицинские соображения.

Но, знаете, повторюсь - эта дискуссия уже не один год идет. Они говорят: давайте тогда всех признаем дееспособными с 21 года.

Но я на это обычно отвечаю: тогда это у нас и армия, и выборы, и все-все-все - только с 21-го года для молодых людей будут начинаться.

- Да, уж...

- Наверное, это неправильно.

- Наверное.

- Если мы говорим, что человек может уже с 18 лет и бизнес вести, что он уже «созрел»... Наверное, мы производим подмену понятий. И, вместо того, чтобы объяснять людям, - какой-то разъяснительной работой заниматься, почему это плохо, почему нельзя злоупотреблять алкоголем, - мы начинаем рассуждать о том, что - дескать, давайте очередной запрет введем. Мы уже, по-моему, увлеклись запретами. Мне кажется, это лишнее.

- Тем более, мы с вами с Урала, у нас этим конституционным правом, по-моему, начинали пользоваться лет с 14...

- Я в этом смысле с вами согласен.

Мы можем любой возраст на бумаге написать. Но начнут этим пользоваться, избегая и нарушая закон. Это будут какие-то теневые вещи. Поэтому, если вдруг кто-то так хочет (речь о тех, кто предлагает разного рода поправки и проекты. - А. Г,) - пусть попробует признать спиртные напитки ядовитым веществом или наркотиком. (Мы же знаем, что по наркотикам должно быть специальное разрешение, этот товар фактически изъят из оборота.)

Но, если мы все-таки говорим и считаем, что виноделие – это хорошо, употребление – это нормально, злоупотребление – это плохо, - наверное, немножко в другую плоскость надо идти. И с другой стороны с этим бороться.

А не так вот – взять просто, обрубить. Тем более, что мы это уже все проходили и ничего хорошего это не принесло.

Я думаю, что если уж человек может держать оружие в руках, то, наверное, и запрещать ему какие-то вещи периодически или постоянно не следует. Разделяя опасения по поводу пьянства и алкоголизации, все-таки подменять понятия я бы не стал и держался бы 18-летнего возраста.

Именно с этим возрастом Гражданский кодекс связывает дееспособность.

Кстати, я могу сказать, что у нас в Гражданском кодексе есть и ограничения дееспособности, если человек злоупотребляет спиртными напитками и ставит свою семью в тяжелое материальное положение. Этой нормой можно пользоваться, есть определённая процедура и в Гражданско-процессуальном кодексе. Это нормальная мировая практика. Так что - ею вполне можно пользоваться.

- А вы лично в каком возрасте воспользовались конституционным правом? Ну, насчёт спиртного...

- Я тогда не знал про его существование. (Речь о конституционном праве. -А.Г.) У меня в семье юристов не было. Мне никто не объяснил. Но тогда мы как-то, наверное, попробовали чуть раньше 18 лет, каюсь.

- А я не каюсь.

- Каюсь, что не знал, что такое ограничение есть...

Павел Крашенинников: «Если гражданам запретят покупать и употреблять спиртное до 21 года - это будет противоречить Конституции».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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