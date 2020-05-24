Спикер МИД РФ Мария Захарова: Волна дезинформации в мире стала настоящей инфодемией

На днях исполняется пять месяцев с начала вспышки коронавируса — первые официально зафиксированные случаи отмечены в Ухане в конце декабря 2019 года. Что будет с планетой дальше, и зачем США под шумок пандемии выходят из Договора по открытому небу? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова: Наш дипломат, который приехал в Прагу, оказывается, вез какие-то чемоданы с ядами. И нет никакой возможности сказать: стоп, это фейки, это неправда! 00:00 00:00

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СЛОМАЛАСЬ

— Мария, мы всегда считали, что границы между странами стёрты. Глобализм, ура! И вот теперь — коронавирус, пандемия, всё закрылось. Что дальше?

— Этот вопрос сейчас задают себе все. Политологи, экономисты, международные эксперты. Потому что комплекс проблем, который сейчас высветился, он настолько огромен, что ответ должен быть таким же комплексным: каким будет будущее, в том числе, например, международные контакты?

Пару дней назад Генеральный секретарь ООН господин Антониу Гутерриш задался этим же вопросом относительно сессии Генассамблеи ООН — той самой, куда обычно приезжают главы государств, правительств или министры иностранных дел. Проходит она в конце сентября – начале октября. Называется — «политическая дискуссия». А в этом году юбилейный год для ООН: 75 лет с момента образования, по итогам окончания Второй мировой войны. Ждали всех глав государств, все планировали приехать. И вот Гутерриш задался вопросом, как же это все будет выглядеть. А ответа на данный вопрос нет.

— Очень аккуратное и дипломатическое высказывание у вас сейчас было.

— Почему? Это не дипломатический ответ, это как раз та самая правда. Замечательно сказал ректор МГИМО Анатолий Васильевич Торкунов в недавнем интервью: глобализация сломалась.

— Вы тоже считаете, что ее надо починить?

— То ощущение общности мирового пространства, с которым мы жили на протяжении последних десятков лет, — это было великое достижение человечества. Ведь вы вспомните, МИД много лет говорил, что любые искусственно созданные границы в общении между людьми — это негатив, который должен остаться в архаике, в прошлом.

Опять же, вы вспомните, как еще пять-шесть лет назад мы практически вплотную к этому приблизились: были созданы рабочие группы, велись переговоры об облегчении визового режима с Евросоюзом. И, к сожалению, это не российская сторона сделала шаг назад — а наши партнеры по Шенгенской зоне всё приостановили. Но при этом на других направлениях, в других регионах удавалось уйти от визового режима. Поэтому, мне кажется, ни у кого не может быть ощущения, что это достижение человечества в виде понимания мира единым и общей ответственности за будущее этого мира, — что это достижение может быть каким-то образом забыто.

КАК КЛЕПАЮТ ФЕЙКИ

— Ютуб блокирует ролики канала «Крым 24» и других российских медиа, американские СМИ пишут, будто «Россия занижает статистику по коронавирусу». Что происходит?

— Мы сейчас должны перейти к очень важной теме — колоссальной волне дезинформации, которая стала настоящей инфодемией. Я сейчас опять вспомню про ООН. Эти слова — о захлестнувшей мир инфодемии — они сказали ещё полтора месяца назад. Честно говоря, я тогда на это внимание не обратила. Подумала: какой-то новый политологический термин, экспертам нечего делать. Мне в голову не могло прийти, насколько точно они, наши ооновские коллеги, охарактеризовали то, что сейчас творится. Потому что такого количества вброса и такого количества якобы новостей, которые не являются новостями, но выдаются за новости, вообще никогда не было. Или они хотя бы всё-таки растворялись на фоне реальных новостей.

— Например?

— Мне на днях звонит наш заместитель министра, Михаил Леонидович Богданов, крупнейший специалист по Ближнему Востоку, известнейший эксперт, знает его весь мир. Он мне звонит и абсолютно с таким искренним даже не возмущением, а непониманием говорит, что вчера ряд и российских, и зарубежных СМИ распространили информацию: он лично якобы заявил, что «Россия выступает с предложением провести в Женеве палестино-американский саммит». И это все разлетелось моментально. Он говорит: как же так? Я говорю: Михаил Леонидович, добро пожаловать в наш мир. Когда ты открываешь интернет и читаешь о себе какую-то белибердистику.

Или наш дипломат, который приехал в Прагу, оказывается, вез какие-то «чемоданы с ядами». И сейчас вся Чехия обсуждает это. И нет никакой возможности сказать: стоп, фейки, неправда!

ЗАЧЕМ США ВЫШЛИ ИЗ ДОНА

— Мария, вы как дипломат с 21-летним стажем прокомментируйте очередное обострение отношений с США: они выходят из Договора об открытом небе, обвиняя Россию в его нарушении…

— Это не у нас обострение отношений с Америкой — это у них обострение. Сначала были утечки в их СМИ, потом заявление президента США, затем более развернутый комментарий госсекретаря относительно того, что теперь их не устраивает договор об открытом небе (ДОН).

— Объясните, пожалуйста, для наших радиослушателей, что это такое.

— Это полномасштабный документ, одна из основ европейской и вообще всемирной безопасности. Членами или участниками ДОН являются 34 государства, в том числе и наше. И еще раз говорю, что он является очень важным инструментом укрепления доверия, безопасности, стабильности в военной сфере. Основная его задача — предоставлять право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга в соответствии с согласованными «квотами наблюдательных миссий».

— В чем проблема этого документа для США?

— Это вопрос не конкретно этого документа или их каких-то претензий к российской стороне. Это вопрос планомерного выхода Соединенных Штатов Америки из всех договоренностей, которые так или иначе, по их мнению, связывают им руки. Хочу напомнить — уже много лет назад в одностороннем порядке они покинули договор по ПРО, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — не так давно они так же из него вышли. Недавно заявили, что не будут ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. А ведь это всё — части международной стабильности.

— Но американцы официально выдвигают претензии — мол, Россия нарушает ДОН и другие договоры.

— Это не претензии, это очередные обвинения, которые мы отвергаем, потому что у нас, со своей стороны, претензий к американской стороне не то что намного больше, — они конкретны и они были опубликованы и в апреле, и в феврале, и за много месяцев до этого. У нас существует специальная комиссия, которая должна решать все спорные вопросы. Поэтому это не вопрос отношений с Россией, это вопрос того, что они сбрасывают с себя все обязательства, которые считают для себя неудобными.

— Мария, а как вы считаете, зачем это делается?

— Очень правильный вопрос. Вообще-то его сейчас многие задают, по всем поводам. Но конкретно в данном случае хочу напомнить о концепции американской исключительности, которая была озвучена предыдущим президентом Обамой и, так или иначе, переходит из администрации в администрацию каждый раз. Сейчас эта концепция звучит так: «Сделать Америку снова великой». Позиционирование себя как страны, которая имеет особые полномочия, не связана обязательствами и играет не по правилам — это концепция американского государства, очень четко проявляющаяся на протяжении десятилетий, поэтому им не нужно ничего, что уравнивает в правах это государство с другими мировыми игроками. Мне кажется, в этом ответ на вопрос.

— Как вы считаете, это как-то соотносится с будущими выборами президента США? Второй вопрос. Как вы думаете, Трамп победит во второй раз?

— Что произойдет с американским президентом, кого они выберут, — это вопрос к американцам, гражданам Америки. И первый вопрос — вы имеете в виду, не является ли это частью некоей предвыборной тактики? Все, что связано с Россией, к сожалению, используется очень активно именно в электоральном американском цикле. Это не футурологические предсказания, а реалии, и уже не сегодняшнего дня: вы помните, вся кампания 2016 года была построена на игре вокруг России. Поэтому, да, «российский фактор» является частью внутриполитической повестки в США.

И ПРО ВЫВОЗНЫЕ РЕЙСЫ

- Сейчас я хочу рассказать о том, что действительно является нашей собственной проблемой — где-то болью, где-то радостью. Это всё, что связано с нашими гражданами, которые находятся за рубежом. Меня вот это волнует. И волнует это меня два месяца, потому что мы два месяца только живем этой историей…

— Правильно ли я понимаю, что все в основном приехали?

— Вы знаете, вот набросились все на телеведущего Владимира Соловьева, который сказал, что «вывезли всех туристов»… — и все начали говорить: как же вывезли, а кто же там? Он говорил о том, что вывезли всех организованных туристов. То есть их вывезли в подавляющем большинстве, больше 95%. Но в чем проблема? На конец марта – начало апреля в вывозные списки записалось примерно 30 тысяч человек. И на сегодняшний день порядка 21 тысячи уже вывезено. Но у нас находятся там — учатся, работают, отдыхают — [ещё] десятки тысяч человек. И количество людей, которые теперь уже решили вернуться, с каждым днем увеличивается…

— А раньше они не особо хотели возвращаться, я так понимаю?

— А раньше они думали, что возобновится регулярное авиасообщение. У многих были билеты на руках. А его пока еще нет. Все только ждут и надеются, и молятся, чтобы оно возобновилось…

— А оно уже не возобновится в таком виде, да?

— Я надеюсь, что это произойдет. Еще раз говорю — мир не может быть без контактов и без связи. Поэтому мы каждый день этим занимаемся, на сайте МИДа сделали специальный список — очень хочу, чтобы вы на него обратили внимание, — список всех вывозных рейсов, которые были осуществлены. Это более 130 маршрутов, которые были отработаны. Вы представляете? 20 с лишним тысяч людей вывезено по этой программе.