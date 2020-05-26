Ирина Шейк сверкнула соблазнительной грудью в прозрачном бюстгальтере

Ирина Шейк уже не первый год сотрудничает с итальянским брендом нижнего белья Intimissi. И вот теперь итальянцы решили полностью раскрыть потенциал 34-летней красавицы. Ирина снялась в новой рекламе, которую иначе как эротичной не назовешь. В видеоролике, опубликованном в Инстаграме бренда, манекенщица соблазнительно демонстрирует на камеру прозрачный бюстгальтер, не скрывающий ее прекрасной груди.

Бюстгальтер, который представила Ирина, компания-производитель характеризует как легкий, комфортный, деликатный и женственный. В ролике прозрачный лифчик облегает ее бюст, как вторая кожа и подчеркивает идеальную форму ее прелестей.

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Ходили слухи, что Ирина несколько лет назад сделала пластическую операцию и слегка увеличила грудь. На более ранних снимках ее прелести действительно выглядят гораздо скромнее. Впрочем, возможно, секрет кроется в том, что Шейк стала мамой: три года назад она родила дочку Лею. И после родов ее бюст увеличился сам собой.

Сейчас модель живет на самоизоляции в своей роскошной квартире в Нью-Йорке вместе с мамой и с дочкой Леей, которую она родила от голливудского актера Брэдли Купера. С известным голливудским артистом она рассталась в прошлом году - модель собрала чемоданы и съехала из лос-анджелесского особняка звезды кино. Поговаривают, что Брэдли Купер был против переезда Ирины с дочкой из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Но потом смирился и отпустил экс-подругу. Брэдли бывает в городе Большого яблока наездами – его часто видят гуляющим с дочкой.

Во время недавнего прямого эфира в Инстаграме Ирина рассказала, что отдала дочку Лею в русскую школу.

- Она учится в русской школе, и там серьезно подошли к обучению. Делают три урока по 30 минут онлайн. Очень хорошие учителя, много домашней работы, все перешло в интернет. Мы стали чуть поменьше гулять, но обучение проходим, - сообщила Шейк.

А вот про свою личную жизнь модель ничего не рассказывает. Зато за нее это делают таблоиды и папарацци. Фотографы сняли манекенщицу на прогулке с 33-летним нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем. Пара гуляла по улицам города, а затем отправилась в квартиру Вито. Затем их еще несколько раз видели вместе, и между ними явно не просто дружеские отношения.